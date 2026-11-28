Tegucigalpa, Honduras.- Un aparatoso accidente se registró la mañana de este sábado 28 de noviembre en la carretera CA-5, a la altura de la Cuesta de la Virgen, Comayagua, cuando un bus de transporte interurbano cayó al precipicio. De momento se presume que hay ocho personas fallecidas.
En el percance participaron un bus de la empresa de transporte Carolina de la ruta Tegucigalpa-La Esperanza, que se precipitó a una hondonada tras colisionar con otro automotor, una camioneta negra. Se desconoce hasta el momento si el conductor sobrevivió.
De acuerdo con la información preliminar, la unidad de transporte perdió el control en un curva, y tras chocar con el vehículo, cayó varios metros hacia abajo de la carretera.
Elementos del Cuerpo de Bomberos de Comayagua y Siguatepeque se desplazaron hasta el lugar para realizar las labores de rescate y movilización de los afectados.
Los equipos de emergencia intentan auxiliar a las víctimas y realizan labores de búsqueda de personas que pudieran haber quedado atrapados en el bus.
Lamentablemente, la cifra de fallecidos podría aumentar conforme avancen las operaciones de emergencia y se conozca el estado de salud de los pasajeros que viajaban en el autobús.
Hasta el momento las autoridades no han identificado a las víctimas y se desconoce la condición de los conductores.
Debido a la emergencia el paso vehicular en la CA-5 está interrumpido en la zona.