Tegucigalpa, Honduras.- Un aparatoso accidente se registró la mañana de este sábado 28 de noviembre en la carretera CA-5, a la altura de la Cuesta de la Virgen, Comayagua, cuando un bus de transporte interurbano cayó al precipicio. De momento se presume que hay ocho personas fallecidas.

En el percance participaron un bus de la empresa de transporte Carolina de la ruta Tegucigalpa-La Esperanza, que se precipitó a una hondonada tras colisionar con otro automotor, una camioneta negra. Se desconoce hasta el momento si el conductor sobrevivió.

De acuerdo con la información preliminar, la unidad de transporte perdió el control en un curva, y tras chocar con el vehículo, cayó varios metros hacia abajo de la carretera.