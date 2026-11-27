Ohio, Estados Unidos.- Inter Miami y Columbus Crew se preparan para disputar un partido decisivo en la serie de playoffs de la MLS 2026. Ambos equipos se enfrentan este viernes 27 de noviembre en el Lower.com Field, donde buscarán dar un paso importante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

La serie llega con ventaja de 1-0 para Columbus, que dio un golpe de autoridad en el primer encuentro al imponerse por 3-0 en Miami. Gonzalo Tapia marcó un doblete y Taha Habroune completó la goleada. Además, Inter Miami sufrió la expulsión de Gonzalo Luján en el primer tiempo, una situación que condicionó el desarrollo del partido.

El equipo de Lionel Messi está obligado a ganar para mantener vivas sus aspiraciones de defender el título de la MLS. El argentino será nuevamente la principal esperanza ofensiva, acompañado por futbolistas como Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Germán Berterame.

Por su parte, Columbus Crew tiene la gran oportunidad de eliminar al vigente campeón. El conjunto local llega con confianza y buscará aprovechar su fortaleza en casa para sellar su boleto a las semifinales de la Conferencia Este.

Si Columbus gana, clasificará directamente. Si Inter Miami consigue la victoria, habrá un tercer partido para definir al clasificado. En caso de empate después de los 90 minutos, la clasificación se definirá mediante lanzamientos de penalti.