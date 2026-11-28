Choluteca, Honduras.- El director departamental de Educación en Choluteca, Douglas Misael Aguilar Cruz, se pronunció para desmentir el supuesto impedimiento de que un niño de prebásica participara en los actos de graduación por una deuda de 100 lempiras.
Según explicó el funcionario, la Asociación de Padres de Familia (AFP) había acordado previamente realizar una contribución de 100 lempiras para un convivio posterior a la ceremonia.
Asimismo, afirmó que tanto el menor como su madre participaron con normalidad en los actos de entrega de diplomas.
El conflicto, según detalló el director departamental, se originó al final de la graduación, justo cuando todos los padres de familia se disponían a participar del convivio.
"Primero se hicieron los actos de graduación y seguidamente venía el refrigerio. ¿Qué pasó con la mamá? Como ya venía el refrigerio, ella sale. Le pregunta un muchacho que por qué se va y ella responde: porque yo no pagué los 100 lempiras", manifestó el funcionario ante medios locales.
Aguilar Cruz enfatizó que la entrega de certificados en un derecho garantizado para los estudiantes y que ningún centro puede condicionar.
"En los actos de graduación estuvo presente la madre, estuvo presente el niño; por lo tanto, esta información es falsa. No se le puede quitar el derecho a un niño de poder recibir su diploma, pero que no participe en un convivio que es algo preparado por los mismos padres ya es otro tipo de situación personal que no tiene nada que ver con la entrega de estos diplomas", remarcó.
Por otra parte, el funcionario detalló que para dejar constancia formal de lo ocurrido, la Dirección Departamental instruyó a la directora municipal, Griselda Mejía, junto con sus asistentes, la directora del centro educativo y la docente a cargo, para reunirse con la madre de familia y levantar un acta aclaratoria.
Finalmente, el director departamental llamó la atención de quienes expusieron el rostro del menor sin ninguna censura, recordando que ese es un acto penado por la ley, y que además, afecta la parte emocional y educativa del infante.