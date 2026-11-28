Choluteca, Honduras.- El director departamental de Educación en Choluteca, Douglas Misael Aguilar Cruz, se pronunció para desmentir el supuesto impedimiento de que un niño de prebásica participara en los actos de graduación por una deuda de 100 lempiras. Según explicó el funcionario, la Asociación de Padres de Familia (AFP) había acordado previamente realizar una contribución de 100 lempiras para un convivio posterior a la ceremonia. Asimismo, afirmó que tanto el menor como su madre participaron con normalidad en los actos de entrega de diplomas.

El conflicto, según detalló el director departamental, se originó al final de la graduación, justo cuando todos los padres de familia se disponían a participar del convivio. "Primero se hicieron los actos de graduación y seguidamente venía el refrigerio. ¿Qué pasó con la mamá? Como ya venía el refrigerio, ella sale. Le pregunta un muchacho que por qué se va y ella responde: porque yo no pagué los 100 lempiras", manifestó el funcionario ante medios locales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Aguilar Cruz enfatizó que la entrega de certificados en un derecho garantizado para los estudiantes y que ningún centro puede condicionar.