Tegucigalpa, Honduras.- La trayectoria y el compromiso social de los docentes jubilados fueron reconocidos este viernes 27 de noviembre durante la entrega del XXXVII Premio Anual Profesor Toribio Bustillo Díaz 2026. Este año el Instituto distinguió a la profesora Dora Antonieta Murillo Rivera, originaria de Santa Rosa de Copán. El reconocimiento destaca la labor voluntaria de Murillo Rivera y sus aportes al desarrollo social y comunitario, incluso después de concluir su etapa como docente.

La profesora, licenciada en Ciencias de la Educación, ha participado en iniciativas de organización, integración y convivencia social, además de promover actividades dirigidas al bienestar de los adultos mayores. “Todavía tenemos mucho que dar y mucho que vivir”, es la frase con la que Murillo Rivera resume su filosofía de vida y su disposición de continuar contribuyendo a la sociedad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Participación nacionalLa edición 2026 del premio registró una participación histórica de 247 postulantes procedentes de 199 municipios de los 18 departamentos de Honduras, según informó el Inprema.