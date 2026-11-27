Tegucigalpa, Honduras.- La trayectoria y el compromiso social de los docentes jubilados fueron reconocidos este viernes 27 de noviembre durante la entrega del XXXVII Premio Anual Profesor Toribio Bustillo Díaz 2026.
Este año el Instituto distinguió a la profesora Dora Antonieta Murillo Rivera, originaria de Santa Rosa de Copán.
El reconocimiento destaca la labor voluntaria de Murillo Rivera y sus aportes al desarrollo social y comunitario, incluso después de concluir su etapa como docente.
La profesora, licenciada en Ciencias de la Educación, ha participado en iniciativas de organización, integración y convivencia social, además de promover actividades dirigidas al bienestar de los adultos mayores.
“Todavía tenemos mucho que dar y mucho que vivir”, es la frase con la que Murillo Rivera resume su filosofía de vida y su disposición de continuar contribuyendo a la sociedad.
Participación nacionalLa edición 2026 del premio registró una participación histórica de 247 postulantes procedentes de 199 municipios de los 18 departamentos de Honduras, según informó el Inprema.
Por primera vez, el reconocimiento alcanzó representación de todos los departamentos del país, ampliando la participación de docentes jubilados y pensionados que continúan desarrollando actividades en beneficio de sus comunidades.
El Premio Anual Profesor Toribio Bustillo Díaz se entrega desde 1989 y lleva el nombre de un docente cuyo legado estuvo vinculado a la educación y al magisterio hondureño.
Con esta distinción, el Inprema busca reconocer a los maestros que, después de su jubilación, mantienen su compromiso con la sociedad y continúan aportando sus conocimientos, experiencia y tiempo al desarrollo de sus comunidades.