El INPREMA otorga premio anual a maestro jubilado con proyección social

En un emotivo acto lleno de reconocimiento y admiración, el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) celebró la trigésima sexta entrega del Premio Anual Profesor Toribio Bustillo Díaz, galardón que exalta la labor social y comunitaria de los docentes jubilados y pensionados a nivel nacional.

En esta edición 2025, el premio fue otorgado al profesor José María Bonilla Argueta, un ejemplo vivo de compromiso, liderazgo y entrega al servicio de su comunidad. Con más de tres décadas dedicadas a la docencia, el profesor Bonilla Argueta ha continuado su labor más allá de las aulas, impulsando proyectos que transforman vidas en el municipio de Candelaria, Lempira.

Durante la ceremonia, se destacó que el “Premio Anual Profesor Toribio Bustillo Díaz” no solo honra una trayectoria, sino que celebra una forma de vida dedicada al servicio. Este reconocimiento reafirma que la verdadera jubilación no es el final del compromiso social, sino una nueva oportunidad para seguir sirviendo con el corazón. El profesor José María Bonilla Argueta encarna ese espíritu. Su historia demuestra que un maestro no deja de enseñar cuando cierra un aula, sino cuando deja de inspirar.

Su trabajo abarca desde la gestión de obras de infraestructura, agua potable y saneamiento, hasta la repavimentación de carreteras que conectan comunidades rurales, fomentando el desarrollo local y la integración social. Además, ha promovido iniciativas de sostenibilidad ambiental y programas agroforestales, reafirmando su compromiso con la preservación de la biodiversidad y el bienestar colectivo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.