El INPREMA otorga premio anual a maestro jubilado con proyección social

El INPREMA celebró la 36ª edición del Premio Profesor Toribio Bustillo Díaz, reconociendo la incansable labor social de los docentes jubilados.

  • 10 de noviembre de 2025 a las 15:31
El INPREMA reconoce la vocación de servicio del profesor José María Bonilla Argueta.

En un emotivo acto lleno de reconocimiento y admiración, el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) celebró la trigésima sexta entrega del Premio Anual Profesor Toribio Bustillo Díaz, galardón que exalta la labor social y comunitaria de los docentes jubilados y pensionados a nivel nacional.

El profesor José María Bonilla Argueta, ganador del Premio Anual Profesor Toribio Bustillo Díaz.

En esta edición 2025, el premio fue otorgado al profesor José María Bonilla Argueta, un ejemplo vivo de compromiso, liderazgo y entrega al servicio de su comunidad. Con más de tres décadas dedicadas a la docencia, el profesor Bonilla Argueta ha continuado su labor más allá de las aulas, impulsando proyectos que transforman vidas en el municipio de Candelaria, Lempira.

El profesor Bonilla Argueta, ejemplo de liderazgo y desarrollo comunitario.

Durante la ceremonia, se destacó que el “Premio Anual Profesor Toribio Bustillo Díaz” no solo honra una trayectoria, sino que celebra una forma de vida dedicada al servicio. Este reconocimiento reafirma que la verdadera jubilación no es el final del compromiso social, sino una nueva oportunidad para seguir sirviendo con el corazón.

El profesor José María Bonilla Argueta encarna ese espíritu. Su historia demuestra que un maestro no deja de enseñar cuando cierra un aula, sino cuando deja de inspirar.

Reconocimiento a la dedicación y compromiso de los docentes jubilados a nivel nacional.

Su trabajo abarca desde la gestión de obras de infraestructura, agua potable y saneamiento, hasta la repavimentación de carreteras que conectan comunidades rurales, fomentando el desarrollo local y la integración social. Además, ha promovido iniciativas de sostenibilidad ambiental y programas agroforestales, reafirmando su compromiso con la preservación de la biodiversidad y el bienestar colectivo.

El INPREMA honra a los maestros que continúan transformando sus comunidades.

Cada edición del Premio es un recordatorio de que la vocación de enseñar trasciende el tiempo y los espacios, y que los maestros, con su ejemplo, siguen construyendo un país más justo, solidario y humano.

El INPREMA seguirá fortaleciendo su compromiso con el magisterio hondureño, reconociendo a los docentes que, aun después de su jubilación, continúan dejando una huella positiva y transformadora en sus comunidades.

