Tegucigalpa, Honduras.- Alrededor de 6,000 plazas docentes estarán disponibles en el próximo concurso de la Secretaría de Educación, en el que participarán aproximadamente 25,000 aspirantes, confirmó el ministro de Educación José Darío Cruz.

El funcionario detalló que el proceso de selección ya comenzó con la elaboración de los ítems de evaluación, la contratación de especialistas y la preparación del sistema informático que se utilizará para calificar a los participantes.

Cruz anunció que la inscripción de los aspirantes comenzará la próxima semana, mientras que la aplicación de los exámenes está programada para la última semana de enero de 2027.