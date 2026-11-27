Tegucigalpa, Honduras. -Contar con información oportuna sobre las condiciones del tiempo es fundamental para la seguridad de los vuelos. Por ello, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) brindará apoyo para fortalecer la conectividad de las estaciones meteorológicas ubicadas en los diferentes aeropuertos de Honduras. A través de ello, se facilitará la transmisión de datos que contribuyen a la vigilancia meteorológica y a la toma de decisiones en las operaciones aéreas en el territorio nacional.

La iniciativa fue abordada entre el Comisionado Presidente de Conatel, Fernando Anduray Díaz, y la Directora Ejecutiva de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), Belkis Estela Escobar Sandoval, quien presentó la solicitud de apoyo para mejorar la conectividad de las estaciones. Ante el planteamiento, el titular de Conatel manifestó una respuesta favorable que contribuirá a realizar las operaciones con información precisa. La acción tiene especial importancia para Honduras debido a su responsabilidad meteorológica en el ámbito regional, ya que desde la Oficina de Vigilancia Meteorológica de Tegucigalpa se brinda el servicio de vigilancia meteorológica de área para la Región de Información de Vuelo de Centroamérica, por lo que contar con estaciones conectadas fortalece la recopilación y transmisión de información que respalda estos servicios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse