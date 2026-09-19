Conatel y FMI abordan el papel de la conectividad para la inversión y el crecimiento económico

Tegucigalpa, Honduras.-Los miembros de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sostuvieorn una reunión con el representante residente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Honduras, Fabiano Rodrigues Bastos, donde analizaron el papel de la conectividad para la inversión y el crecimiento económico. Durante el encuentro se destacó que la conectividad es hoy, una infraestructura esencial para atraer inversión nacional y extranjera, elevar la productividad, facilitar el comercio e impulsar la generación de empleo.

Las partes coincidieron en la importancia de continuar generando condiciones regulatorias que favorezcan la inversión en infraestructura digital, el despliegue de nuevas tecnologías, la expansión de la banda ancha y el cierre de brechas de conectividad. Según datos del Banco Central de Honduras (BCH), las actividades de Correo y Telecomunicaciones mantienen una participación relevante en la economía, impulsadas por la demanda de conectividad y soluciones digitales.