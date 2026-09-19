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Conatel y FMI abordan el papel de la conectividad para la inversión y el crecimiento económico

Los miembros de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y el representante del FMI analizaron el tema relacionado a la conectividad

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 12:56
Conatel y FMI abordan el papel de la conectividad para la inversión y el crecimiento económico

El representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) Fabiano Rodrigues Bastos, se reunió con los representantes de Conatel, Fernando Anduray y Grace Sierra, entre otros.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Los miembros de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sostuvieorn una reunión con el representante residente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Honduras, Fabiano Rodrigues Bastos, donde analizaron el papel de la conectividad para la inversión y el crecimiento económico.

Durante el encuentro se destacó que la conectividad es hoy, una infraestructura esencial para atraer inversión nacional y extranjera, elevar la productividad, facilitar el comercio e impulsar la generación de empleo.

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Las partes coincidieron en la importancia de continuar generando condiciones regulatorias que favorezcan la inversión en infraestructura digital, el despliegue de nuevas tecnologías, la expansión de la banda ancha y el cierre de brechas de conectividad.

Según datos del Banco Central de Honduras (BCH), las actividades de Correo y Telecomunicaciones mantienen una participación relevante en la economía, impulsadas por la demanda de conectividad y soluciones digitales.

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El representante del FMI reconoció las iniciativas que impulsa Conatel y señaló que "se encaminan hacia una visión de país orientada a fortalecer la inversión, la modernización y el desarrollo económico".

Fabiano Rodrigues Bastos, informó que "próximamente una misión del FMI visitará Honduras, por lo que es clave visibilizar el aporte del sector telecomunicaciones".

Por su parte el comisionado presidente de Conatel, Fernando Anduray dijo que "estos esfuerzos se alinean con la visión de modernización impulsada por el Presidente de la República, Nasry Asfura, para construir una Honduras más competitiva, conectada y preparada para atraer nuevas inversiones".

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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