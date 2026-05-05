Educación anuncia que llevará internet satelital a unos 8,000 centros educativos

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación (Seduc) anunció la implementación de un ambicioso proyecto de conectividad que busca llevar internet satelital a uno 8,000 centros educativos del país. Según las autoridades, la iniciativa forma parte de una estrategia para reducir la brecha digital, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso, donde el acceso a internet ha sido históricamente limitado. "El presidente ha anunciado que se van a conectar 8,000 centros educativos. Ya estamos trabajando en eso", dijo el viceministro de Educación, Dennis Cáceres.

La conectividad sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales del país, específicamente del sistema educativo público, donde se estima que el 7% de los más de 17,500 planteles educativos a nival nacional cuentan con conexión a internet. Es decir que son unos 2,000 centros escolares los que están conectados, lo que ayuda en el fortalecimiento de sus aprendizajes. En ese sentido, mediante el uso de la tecnología Starlink, del multimillonario Elon Musk, las autoridades hondureñas buscan reducir la brecha digital con la implementación del servicio a 8,000 centros más. El proyecto de conectividad es parte de un plan integral para mejorar los centros escolares, en el que se suma el proyecto para mejorar la infraestructura de varios centros en al menos 33 municipios que son los vulnerables del país. "Tenemos un proyecto que ya va a iniciar para 33 municipios más pobres de este país con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que está enfocado en infraestructura, aprendizaje y conectividad", dijo Cáceres. Este programa planea mejorar las condiciones de al menos 200 centros educativos de los 33 municipios.