Tegucigalpa, Honduras.- Un dulce manjar. El chocolate es uno de los ingredientes más apreciados en la repostería por su sabor y versatilidad. Su combinación con otros ingredientes permite preparar postres que van desde recetas tradicionales hasta propuestas diferentes para disfrutar en compañía. Le presentamos tres opciones: mousse de chocolate, un brownie y una tarta de chocolate fundente, deliciosas alternativas para quienes desean preparar algo dulce y compartirlo con familiares o amigos.

Mousse de chocolate tradicional

Su textura suave y cremosa convierte a la mousse de chocolate en una opción clásica para cerrar una comida o disfrutar de un postre especial. Ingredientes: - 200 g de chocolate negro Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse - 4 huevos, separados en claras y yemas - 50 g de azúcar - 200 ml de nata para montar, con un mínimo de 30 % de materia grasa - Una pizca de sal - Virutas de chocolate para decorar Preparación: 1. Derrite el chocolate al baño maría y déjalo enfriar ligeramente. 2. Bate las yemas con la mitad del azúcar hasta obtener una mezcla blanquecina. 3. Incorpora el chocolate derretido a las yemas y mezcla bien. 4. En otro recipiente, monta la nata hasta que esté firme, pero sin excederte.

5. En un tercer recipiente, añade una pizca de sal a las claras y bátelas a punto de nieve. Incorpora gradualmente el resto del azúcar hasta obtener un merengue firme. 6. Añade la nata montada a la mezcla de chocolate y yemas con movimientos envolventes. 7. Incorpora las claras montadas con movimientos suaves para evitar que pierdan aire. 8. Reparte la mousse en copas individuales y refrigéralas durante al menos cuatro horas. Decora con virutas de chocolate antes de servir.

Brownie de chocolate

Este clásico de la repostería estadounidense destaca por su interior húmedo, su superficie ligeramente crujiente y su intenso sabor a chocolate. Ingredientes: - 200 g de chocolate negro para postres - 150 g de mantequilla - 200 g de azúcar - 3 huevos - 100 g de harina de trigo - 50 g de cacao en polvo - 1 cucharadita de esencia de vainilla - Una pizca de sal - 100 g de nueces picadas (opcional) Preparación: 1. Precalienta el horno a 180 °C y forra un molde cuadrado con papel de hornear. 2. Derrite el chocolate junto con la mantequilla al baño maría o en el microondas. 3. En un recipiente, bate los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. 4. Incorpora el chocolate derretido y la esencia de vainilla. 5. Tamiza la harina, el cacao y la sal; después, añádelos a la mezcla anterior. 6. Si lo deseas, agrega las nueces picadas.Vier te la masa en el molde y hornea durante 25 a 30 minutos. 7. Comprueba el punto de cocción introduciendo un palillo: debe salir con algunas migas húmedas. 8. Deja enfriar completamente antes de cortar el brownie en cuadrados.

Tarta de chocolate fundente