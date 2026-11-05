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Brownie: una receta de chocolate para endulzar el paladar

Su textura suave y su intenso sabor a chocolate convierten a este postre en una opción ideal para preparar en casa y compartir en familia

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 15:38
Brownie: una receta de chocolate para endulzar el paladar

Esta versión de Brownie con helado, es una de las diferentes variedades en las que puede encontrar este delicioso postre de origen estadounidense que se ha popularizado en Latinoamérica.

 Foto: Buen Provecho

Tegucigalpa, Honduras-.- El brownie es uno de esos postres que conquistan por su sabor a chocolate y su particular textura. Su versatilidad también le ha permitido mantenerse vigente en la gastronomía, con versiones que se adaptan a diferentes gustos y preferencias.

Con ingredientes básicos y una preparación sencilla, es una alternativa para quienes desean elaborar un postre casero sin demasiadas complicaciones.

Además, puede prepararse en distintas versiones, desde la receta tradicional hasta opciones veganas o sin gluten.

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Historia y celebración del brownie

Una de las primeras recetas conocidas del brownie apareció en 1896 en el libro The Boston Cooking-School Cook Book, de Fannie Farmer, uno de los libros de cocina más famosos de los primeros tiempos de la cocina estadounidense.

Aquella preparación no incluía chocolate entre sus ingredientes, sino melaza como endulzante. El color marrón del postre habría dado origen a su nombre.

A principios del siglo XX, el chocolate se incorporó como ingrediente principal y contribuyó a consolidar la versión del brownie que conocemos actualmente.

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Cada 11 de noviembre se celebra el Día Mundial del Brownie, una fecha gastronómica no oficial que rinde homenaje a este famoso y sabroso postre de chocolate, en sus diferentes presentaciones y preparaciones.

Si eres amante del chocolate, esta receta es una oportunidad para preparar brownies en casa y compartir un postre que combina sencillez y sabor.

Con ingredientes básicos y una preparación sencilla, el brownie es una alternativa para quienes desean elaborar un postre casero.

Con ingredientes básicos y una preparación sencilla, el brownie es una alternativa para quienes desean elaborar un postre casero.

 (Foto: Buen Provecho)

Ingredientes

½ taza de mantequilla amarilla a temperatura ambiente.

½ taza de azúcar granulada.

½ taza de azúcar morena.

2 huevos a temperatura ambiente.

1 cucharada de esencia de vainilla.

1 taza de chispas de chocolate derretidas.

½ taza de harina de trigo.

½ taza de cocoa en polvo.

Preparación

. En un recipiente, coloca la mantequilla amarilla, el azúcar granulada y el azúcar morena. Mezcla con un batidor de globo hasta integrar los ingredientes.

2. Incorpora los huevos uno a uno y continúa mezclando.

3. Añade la esencia de vainilla, las chispas de chocolate derretidas, la harina y la cocoa en polvo. Mezcla hasta obtener una preparación homogénea y espesa.

4. Vierte la mezcla en un molde para hornear de 8 pulgadas, previamente forrado con papel encerado.

5. Hornea a 340 °F durante 30 a 35 minutos. Retira del horno y deja reposar antes de cortar en cuadros. Sirve acompañado de helado y sirope de chocolate.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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