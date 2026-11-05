Brownie: una receta de chocolate para endulzar el paladar

Tegucigalpa, Honduras-.- El brownie es uno de esos postres que conquistan por su sabor a chocolate y su particular textura. Su versatilidad también le ha permitido mantenerse vigente en la gastronomía, con versiones que se adaptan a diferentes gustos y preferencias. Con ingredientes básicos y una preparación sencilla, es una alternativa para quienes desean elaborar un postre casero sin demasiadas complicaciones. Además, puede prepararse en distintas versiones, desde la receta tradicional hasta opciones veganas o sin gluten.

Historia y celebración del brownie

Una de las primeras recetas conocidas del brownie apareció en 1896 en el libro The Boston Cooking-School Cook Book, de Fannie Farmer, uno de los libros de cocina más famosos de los primeros tiempos de la cocina estadounidense. Aquella preparación no incluía chocolate entre sus ingredientes, sino melaza como endulzante. El color marrón del postre habría dado origen a su nombre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A principios del siglo XX, el chocolate se incorporó como ingrediente principal y contribuyó a consolidar la versión del brownie que conocemos actualmente.

Cada 11 de noviembre se celebra el Día Mundial del Brownie, una fecha gastronómica no oficial que rinde homenaje a este famoso y sabroso postre de chocolate, en sus diferentes presentaciones y preparaciones. Si eres amante del chocolate, esta receta es una oportunidad para preparar brownies en casa y compartir un postre que combina sencillez y sabor.



Ingredientes

½ taza de mantequilla amarilla a temperatura ambiente. ½ taza de azúcar granulada. ½ taza de azúcar morena. 2 huevos a temperatura ambiente. 1 cucharada de esencia de vainilla. 1 taza de chispas de chocolate derretidas. ½ taza de harina de trigo. ½ taza de cocoa en polvo.

Preparación