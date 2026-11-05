Real España deja escapar el triunfo ante Génesis tras gol de Arzú en el último minuto del partido

La Paz, Honduras.- El Génesis de Comayagua le amargó la tarde al Real España al rescatar un dramático empate 1-1 en la última jugada del partido disputado en la ciudad de La Paz, correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Carlos Arzú se convirtió en el héroe del conjunto canino al marcar el gol de la igualdad al minuto 95, en un encuentro cargado de emociones, polémicas, grandes intervenciones y una expulsión que condicionó el cierre del compromiso.

La máquina parecía tener la victoria en sus manos después de adelantarse en el marcador mediante un lanzamiento penal ejecutado por Eddie Hernández. Sin embargo, el equipo dirigido por el español Juan Ignacio Martínez no consiguió sostener la ventaja ante un Génesis que insistió hasta el último suspiro y encontró su recompensa cuando el partido prácticamente llegaba a su final. El conjunto aurinegro tuvo que afrontar los últimos minutos con diez futbolistas debido a la expulsión directa de Jhow Benavídez, una situación que aumentó la presión sobre la visita y permitió a los locales intensificar su búsqueda del empate. Con este resultado, Real España llegó a 28 puntos y se mantiene en la segunda posición de la tabla, aunque dejó escapar una oportunidad importante para acercarse al líder Olimpia, que suma 32 unidades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, Génesis alcanzó los 12 puntos y continúa en la novena posición, luego de conseguir una igualdad agónica que le permitió celebrar ante su afición. El encuentro comenzó con dos equipos conscientes de la importancia de sumar en esta jornada del campeonato hondureño. Real España buscaba una victoria que le permitiera mantenerse firme en la pelea por el liderato, mientras Génesis intentaba aprovechar su condición de local para sumar tres unidades importantes. La primera gran oportunidad del conjunto sampedrano llegó al minuto 19, cuando el árbitro señaló una pena máxima a su favor. Allan Vargas sujetó de la camiseta y derribó dentro del área al delantero Eddie Hernández, una acción que no pasó desapercibida para el silbante, quien inmediatamente indicó el punto penal. Dos minutos después, al 21, la Máquina encontró la recompensa. Eddie Hernández tomó la responsabilidad desde los once metros y ejecutó con categoría. El atacante engañó al guardameta, que se lanzó hacia su derecha, mientras el balón terminó en el centro de la portería. El gol representó un impulso importante para los aurinegros, que consiguieron ponerse en ventaja y comenzaron a manejar un resultado que podía acercarlos a su objetivo. Génesis, por su parte, tuvo que reorganizarse y buscar alternativas para responder. El conjunto local sabía que necesitaba mejorar sus aproximaciones ofensivas si quería evitar que los visitantes se llevaran los tres puntos.

Después del descanso, Génesis salió decidido a buscar la igualdad y no tardó en generar una ocasión de verdadero peligro. Al minuto 47, Roger Sander sacó un potente bombazo que llevaba dirección de portería, pero el guardameta Pipo López, respondió con una espectacular intervención para desviar el balón. Cuatro minutos después, al 51, llegó otro susto para los sampedranos. Carlos Arzú aprovechó una oportunidad para robarle el balón al arquero del Real España, pero el rebote le quedó incómodo y el atacante de Génesis no consiguió empujar la pelota al fondo de las redes. El conjunto canino comenzaba a avisar que no estaba dispuesto a rendirse y que buscaría el gol hasta el último momento. Mientras tanto, la máquina intentaba resistir las aproximaciones locales para mantener la diferencia en el marcador. La presión de Génesis continuó durante la segunda mitad y Walter Martínez se convirtió en uno de los protagonistas de las acciones ofensivas del conjunto local. Al minuto 64, el mediocampista conectó una potente volea dentro del área que levantó la expectativa de los aficionados. El remate llevaba peligro, pero el balón se marchó por encima del travesaño, desperdiciando una oportunidad que pudo cambiar el rumbo del encuentro. Seis minutos después, al 70, Walter Martínez volvió a intentarlo con un remate dentro del área. En esta ocasión, Pipo López respondió con seguridad y consiguió controlar el balón en dos tiempos para impedir que la jugada terminara en una nueva ocasión de peligro. El partido dio otro giro importante al minuto 74, cuando Jhow Benavídez fue expulsado con tarjeta roja directa tras una agresión contra Daniel Meléndez. La decisión arbitral dejó al Real España con diez futbolistas en un tramo decisivo del encuentro. La superioridad numérica representó una oportunidad para los locales, que continuaron buscando espacios y adelantaron sus intenciones ofensivas en busca de un gol que les permitiera rescatar al menos un punto. Con el reloj avanzando y el marcador todavía favorable a los sampedranos, la tensión aumentaba en el terreno de juego. Real España necesitaba resistir, mientras Génesis veía cada vez más cerca la posibilidad de conseguir la igualdad. En el 86 llegó una de las acciones más polémicas del compromiso. Génesis reclamó una posible mano de Aceituno, futbolista del Real España, dentro del área. Ante las protestas de los jugadores locales, el árbitro recurrió al sistema de revisión FVS para analizar la jugada y determinar si correspondía sancionar una pena máxima, después de revisar la acción, el silbante decidió que no había penal. La determinación generó controversia en un partido que ya estaba cargado de tensión y en el que el equipo local buscaba desesperadamente una oportunidad para igualar el marcador. Cuando Real España parecía tener asegurados los tres puntos, Génesis encontró la oportunidad que tanto había buscado durante el segundo tiempo. Al minuto 95 llegó el momento que hizo estallar de emoción a los aficionados locales. Carlos Arzú apareció en el segundo palo y conectó un certero cabezazo para enviar el balón al fondo de las redes en los últimos suspiros del partido. El atacante aprovechó la oportunidad en el momento preciso y castigó a un cuadro sampedrano que ya acariciaba la victoria. La anotación desató la celebración del conjunto canino, que nunca dejó de insistir y encontró premio en la última jugada del compromiso. El tanto de Arzú selló el 1-1 definitivo y convirtió el cierre del partido en un desenlace dramático. Génesis rescató un punto, mientras los aurinegros se marcharon con la frustración de haber dejado escapar el triunfo cuando el reloj prácticamente había llegado a su final.

Datos del partido