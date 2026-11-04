Olimpia despedaza a un blandengue Juticalpa y le receta histórica paliza

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia protagonizó una de las goleadas más contundentes de los últimos tiempos en el fútbol hondureño al pasarle por encima al Juticalpa FC con un escandaloso 8-0, en partido correspondiente a la jornada 13 del torneo Apertura 2026. Jorge Benguché fue la gran figura de la noche con un triplete, mientras que el uruguayo Nicolás Dibble aportó dos anotaciones en una exhibición de los dirigidos por Eduardo Espinel en el estadio Chelato Uclés. Los Leones necesitaron apenas tres minutos para comenzar su festival de goles. Edwin Rodríguez ejecutó un tiro libre desde el sector izquierdo y encontró la cabeza de Jack Baptiste, quien se anticipó a los defensores olanchanos para conectar el balón y establecer el 1-0. La fiesta también tuvo una noticia especial para los olimpistas, ya que Michaell Chirinos volvió a aparecer entre los convocados después de varias semanas de ausencia.

La superioridad merengue continuó y al minuto 11 llegó el segundo tanto mediante una gran combinación entre Imanol Enríquez y Nicolás Dibble. Ambos futbolistas construyeron una pared que terminó con una definición precisa del atacante uruguayo para aumentar la diferencia. Juticalpa intentó responder mediante el juego aéreo, pero careció de profundidad y no consiguió inquietar seriamente la portería de Édrick Menjívar. Olimpia siguió atacando y al minuto 25 estuvo cerca de ampliar la cuenta con un potente disparo de Félix García que obligó al guardameta José Mendoza a intervenir. Sin embargo, un minuto después llegó el tercer festejo capitalino: Jorge Benguché sacó un remate que pegó en el poste izquierdo y terminó cruzando la línea de gol. La goleada tomó mayores dimensiones al 31, cuando Dibble aprovechó otra asistencia de Imanol Enríquez para firmar su doblete y colocar el 4-0 antes del descanso. En el complemento, los blancos no levantaron el pie del acelerador y continuaron castigando a un Juticalpa que no encontraba respuestas. Al minuto 53, Edwin Rodríguez filtró un extraordinario pase para Benguché, quien definió por encima del portero José Mendoza para conseguir su segunda anotación de la noche. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Ocho minutos después, el Toro volvió a aparecer dentro del área para conectar otro remate y completar su triplete, estableciendo un contundente 6-0. La fiesta olimpista todavía tenía más capítulos. Al minuto 71, Edwin Rodríguez se sumó a la lista de goleadores después de combinarse con Benguché mediante una pared y sacar un potente zurdazo que venció a Enrique Facussé, quien había ingresado en sustitución de Mendoza. El mediocampista coronó así una destacada actuación, participando directamente en varias de las anotaciones del conjunto capitalino. Cuando el encuentro llegaba a su final, Michaell Chirinos también quiso celebrar su regreso a las canchas con un gol. El futbolista merengue aprovechó un balón suelto dentro del área y, con un remate de derecha, mandó la pelota al fondo de las redes para establecer el definitivo 8-0.



Olimpia consiguió una victoria histórica por su contundencia, reafirmó su poderío ofensivo y dejó al Juticalpa golpeado en el fondo de la clasificación.