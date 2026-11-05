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Pleno del Congreso Nacional acepta la renuncia de diputada suplente liberal por Cortés

El Congreso Nacional aceptó la renuncia irrevocable de María Margarita Hernández López, diputada suplente del Partido Liberal por Cortés, quien alegó motivos personales

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 11:44
Pleno del Congreso Nacional acepta la renuncia de diputada suplente liberal por Cortés

Con esta decisión, el Partido Liberal suma una segunda renuncia aceptada por el pleno durante el actual período legislativo y la tercera dimisión registrada desde las elecciones generales.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno del Congreso Nacional aceptó la renuncia irrevocable interpuesta por la diputada suplente del Partido Liberal por Cortés, María Margarita Hernández López.

La dimisión fue formalizada durante la sesión legislativa mediante la lectura de la solicitud a cargo del secretario de la Cámara, Carlos Ledezma, argumentando motivos estrictamente personales.

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Hernández López, quien ocupaba la suplencia del diputado Carlos Umaña, fundamentó su decisión en el artículo 196 de la Constitución de la República y los numerales 23, 49 y 51 del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Tras la aprobación por parte del hemiciclo, la exlegisladora solicitó la incorporación inmediata de Pablo Gómez Hernández para ocupar la curul correspondiente al departamento del norte de Honduras.

Con este movimiento, la bancada del Partido Liberal registra la segunda renuncia aceptada por el pleno de diputados en el presente periodo legislativo y la tercera desde la celebración de las elecciones generales.

La primera dimisión en el hemiciclo la interpuso Kathya Marlene Pastor Sanabria, suplente por Francisco Morazán de la congresista Luz Ernestina Mejía, siendo sustituida por Katherine Alejandra Hernández Palencia.

Previo a la instalación formal del Congreso, el diputado suplente por Olancho, Vidal Cerrato, también renunció ante el Consejo Nacional Electoral para asumir la titularidad de Banadesa, dejando su espacio a Samuel García.

El panorama de cambios en la composición del Congreso incluye además la suspensión judicial de la congresista de Libre por Copán, Isis Cuéllar, cuyo puesto pasó a ser ocupado por Gabriela Alejandra López Dubón.

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Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

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