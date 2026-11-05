5 claves para entender la crisis de Ueno bank que originó renuncia de Santiago Peña

4.- Peticiones: En octubre pasado, senadores del oficialismo y la oposición instaron a Peña a pedir la renuncia de la directiva del BCP para ofrecer "tranquilidad al sistema financiero", luego de que el emisor remitió a la Cámara Alta un informe sobre la situación de Ueno bank y otras entidades, que no satisfizo a los legisladores.

Peña respaldó al directorio del BCP, llamó a la calma ante los rumores sobre Ueno bank y defendió que "abrir un sumario no significa que un banco vaya a cerrar".