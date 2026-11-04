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Los latinos le dieron la espalda a Donald Trump: ¿el bolsillo pesó más que ICE?

Una encuesta de UnidosUS revela que el 17% de los latinos que votaron por Donald Trump en 2024 optaron ahora por demócratas, en una "ola azul" en mitad de mandato

  • Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 17:43
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El costo de vida, la economía y la vivienda, por encima de la migración, fueron las preocupaciones que empujaron a los latinos a votar por los demócratas en Estados Unidos y rechazar al presidente Donald Trump, según reveló este miércoles una encuesta de UnidosUS, la mayor organización hispana del país.

 Foto: EFE
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Estas son las claves, de acuerdo con el sondeo, de por qué los latinos fueron el mayor grupo de votantes que se alejaron de Trump y los republicanos en la elección de mitad mandato de Estados Unidos que dejó una "ola azul" de los demócratas, quienes ganaron la mayoría de la Cámara de Representantes y el Senado.

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Aunque Trump obtuvo casi la mitad del voto latino en Estados Unidos en 2024, un récord para un candidato presidencial republicano, según el Pew Research Center, ahora el 63 % de los votantes hispanos desaprueban su gestión, incluyendo un 51 % que la ven de manera "muy desfavorable", indicó la encuesta de Unidos.

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Cerca de uno de cada seis latinos que votaron por Trump, el 17 %, eligieron ahora a demócratas en la Cámara de Representantes, que en total recibieron un 67 % del apoyo hispano, 10 puntos más que la aspirante presidencial de ese partido en 2024, Kamala Harris.

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La mayoría de los latinos también respaldaron a los candidatos demócratas al Senado (63 %) y a gobernadores (66 %), señaló el sondeo de 3.014 votantes latinos en distritos reñidos, estados disputados para el Senado, así como Texas, Florida, Arizona, California y Míchigan.

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Casi seis de cada 10 latinos, el 58 %, mencionaron el costo de la vida y la inflación, como su mayor preocupación, más que ningún otro asunto.

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Incluyendo este factor, las cinco principales inquietudes mencionadas por los hispanos fueron económicas: el empleo y la economía (34 %), el costo de la salud médica (30 %), el precio de la gasolina (29 %) y la vivienda y el alquiler (29 %).

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Cerca de uno de cada cuatro latinos, el 27 %, enunció la política migratoria y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) como una de sus principales preocupaciones.

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Más de dos tercios, el 68 %, reprobaron la actuación de ICE, incluyendo un 54 % que la desaprobaron "fuertemente".

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El 77 % estuvieron de acuerdo en cierta medida en que el actual sistema migratorio es "injusto" y que los "agentes de ICE violan los derechos de las personas, separan familias e, incluso, usan violencia", por lo que pidieron reemplazar el actual enfoque.

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La encuesta también "demostró el apoyo de los votantes latinos no puede darse por sentado", según UnidosUS, pues el 38 % de ellos están en el "centro persuadible", es decir, que no son fieles a ningún partido y pueden decantarse por uno u otro.

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Además, cuatro de cada 10 aseguraron que la primera vez que votaron en una elección en Estados Unidos fue en 2022, lo que refleja que hay cada vez más votantes hispanos nuevos.

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Los latinos representaron la mitad de todos los nuevos votantes en Estados Unidos de 2022 a 2026, según UnidosUS.

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La encuesta se realizó por teléfono y en línea del 20 de octubre al 3 de noviembre entre latinos que ya habían votado, pues incluye la votación anticipada, con un margen de error del 1,8 % a nivel nacional y del 2,6 % al 6,3 % en los diversos estados específicos.

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