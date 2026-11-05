Una tragedia que conmovió, y que pudo haberse evitado en el Hato de Enmedio

Tegucigalpa, Honduras.- Ocurrió una y otra vez... hasta que terminó en una tragedia que segó la vida de un ser humano; un episodio lamentable que perfectamente se pudo haber evitado. El 21 de septiembre de 2026, los hondureños conocieron uno de los casos de agresión animal más conmovedores de los últimos años. Los vecinos del sector cuatro de la populosa colonia Hato de Enmedio, en la capital de la República, dieron cuenta de un hecho poco común, en el que estuvieron involucrados un adulto mayor y un perro de una de las derivaciones de la raza pitbull. Los gritos y los sonidos fuertes, como si se tratara de una pelea, provenientes de una casa de uno de los pasajes, alarmaron a los moradores del sector cuatro. Eran aproximadamente las 5:00 de la tarde.

Los minutos pasaron, y fueron los mismos vecinos quienes dieron aviso a la Policía Nacional (PN) sobre la aparente muerte de un hombre de avanzada edad dentro de una vivienda, producto del ataque feroz de un perro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Respuesta policial

Agentes preventivos de la Policía Nacional (PN) fueron los primeros en llegar al sitio indicado, luego de que el Sistema Nacional de Emergencias 911 recibiera la alerta ciudadana.

Cuando los policías llegaron al pasaje, preguntaron sobre la casa en la que se había registrado el inusitado caso de la agresión de un perro hacia un hombre, dentro de la vivienda donde ambos convivían. Rápidamente, los vecinos les indicaron cuál era el inmueble en el que se dio el hecho. Al ingresar, en efecto, se encontraron con una escena sangrienta y a un hombre tirado en uno de los pasillos de la casa, ya sin vida. El anciano tenía sangre en su pie derecho, entre el tobillo y la tibia; las lesiones eran similares a las mordeduras de un perro, constatando con ello el incidente mortal alertado por los vecinos.

Se trataba de don Alex Alfonzo Maldonado Bonilla. Un hombre de 75 años de edad, de oficio contador público, ya jubilado, quien convivía junto al animal de la raza pitbull, propiedad de su hijo menor. Precisamente, dentro de la vivienda también estaba el joven, hijo de don Alex Alfonzo, quien tenía una de sus manos vendadas, aparentemente lacerada por las mordidas del perro, en el intento de querer defender a su padre.

Investigación en la escena

Los detectives de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) que dieron seguimiento al extraño caso constataron lo dantesco de la escena de muerte en aquella vivienda. “Lo que pasó, realmente, dentro de la vivienda, no sabemos; el que pudo provocar a Zeus para atacar a su dueño”, reconoció una de las investigadoras de la DPI. Detalló: "Llegaron primero los policías preventivos, quienes acordonaron la escena; se presentó el equipo de turno de levantamiento de Delitos contra la Vida, el fiscal y el doctor de Medicina Forense. El doctor de Medicina Forense no pudo corroborar de qué fue lo que murió el señor en su momento, por lo que se llevó como pendiente la investigación".

En la escena de muerte, los agentes de investigación encontraron dos armas blancas, situación que pudo dar pie a creer que se trataba de un homicidio; sin embargo, esto no fue considerado así. "La verdad, no. Eso son herramientas que ya se encontraban dentro de la casa, y como estaban cerca, de casualidad se llenaron de sangre, pero en sí, no se encontraban lo suficientemente cerca de la víctima como para decir que fue utilizada en contra de él", argumentó otro de los investigadores.

Opinión de expertos

La ciudadanía hizo sus conjeturas y señaló como culpable, desde un inicio, al perro de la controversial raza pitbull, para algunos extremadamente agresiva. Juan Montenegro, experto en cuidado animal y fundador del Centro Hondureño de Terapia Asistida con Animales (Cenhtaa), es del criterio de que la agresividad de esta raza de perros está ligada con la genética de ellos, pero también tiene que ver con la crianza. “Es algo genético. Para crear la raza pitbull, fueron varios genes de razas de perros que se incluyeron para crear una raza fuerte", asegura. Pero, ¿cómo es posible que una mascota, por muy agresiva que sea, pueda atacar hasta provocar la muerte a un ser humano con el que convive a diario? Juan Montenegro explica el porqué, según su criterio. "Hay muchos factores. Nosotros creemos que el maltrato animal es a aquel perro que está en la calle, y no. El maltrato animal comienza en nuestra casa, desde el momento en que no sacamos al perro a caminar. El perro padece de estrés, el perro padece de ansiedad, y un perro no tiene conocimiento. Cuando un perro está totalmente estresado, ansioso y usted lo regaña, el instinto animal se activa y es donde reacciona", explica Montenegro. Para Mariano Sosa, médico veterinario, el estigma de agresividad que se les achaca a los pitbulls no tiene que ver con la genética del animal. "A mi experiencia, esto es una cuestión de crianza. Realmente, el perro pitbull no es un perro agresivo. Sí puede presentar cierto comportamiento, pero hacia otros perros. Si el perrito está entero, o sea, tiene sus testículos, va a haber una reacción, porque las hormonas mandan en ese caso", instruye Sosa. El profesional sí reconoce que la efusividad de estos perros tiene que ver con la testosterona propia de esta raza. "Por eso se toma mucha importancia al tema de las castraciones, porque pueden haber problemas de comportamiento conductuales por el tema de hormonas".

Tres ocasiones