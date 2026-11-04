Capturan a septuagenario por presunta estafa a alcaldía de Sinuapa, en Ocotepeque

Ocotepeque, Honduras.- Un hondureño de 71 años fue capturado este miércoles 4 de noviembre, señalado como presunto responsable de estafar a la alcaldía de Sinuapa, Ocotepeque, mediante una negociación para la compra y venta de un terreno valorado en 1.4 millones de lempiras.
De acuerdo con las investigaciones, el caso se remonta a 2007, cuando la Corporación Municipal de Sinuapa, en conjunto con la Asociación Ecológica de San Marcos, Ocotepeque (AESMO), inició un proceso de compraventa de una propiedad de 170 manzanas que sería destinada a una reserva municipal.
El terreno tenía un precio acordado de 1.4 millones de lempiras, por lo que, según el expediente investigativo, el ahora detenido habría recibido un primer desembolso de 500,000 lempiras.
Sin embargo, el supuesto vendedor únicamente habría transferido 70 manzanas de la propiedad, dejando pendiente la escrituración de las 100 manzanas restantes, pese a que el acuerdo contemplaba la totalidad del terreno.
La situación se complicó cuando las autoridades constataron que el inmueble ya no figuraba a nombre del comerciante y que, además, mantenía un gravamen hipotecario, condición que habría impedido completar el proceso de compraventa.
Por este caso, el Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque emitió una orden de captura el pasado 2 de octubre, por suponerlo responsable del delito de estafa en perjuicio de la municipalidad.
Antecedentes
Según el informe policial, el hondureño cuenta con un historial delictivo, ya que habría sido detenido en enero de 2017 por el delito de estafa continuada y posteriormente en abril de 2026 por el mismo tipo de delito.
Asimismo, las autoridades señalaron que existen otras diligencias investigativas en su contra por supuestos hechos similares que habrían afectado a otras personas.
Captura
La detención se concretó este miércoles en el barrio San José, municipio de Ocotepeque, durante un operativo de seguimiento, vigilancia e inteligencia investigativa ejecutado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes dieron cumplimiento a la orden judicial.
Tras su captura, el septuagenario fue remitido ante las autoridades judiciales competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente, mientras se determina su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.