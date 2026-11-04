Capturan a septuagenario por presunta estafa a alcaldía de Sinuapa, en Ocotepeque

Ocotepeque, Honduras.- Un hondureño de 71 años fue capturado este miércoles 4 de noviembre, señalado como presunto responsable de estafar a la alcaldía de Sinuapa, Ocotepeque, mediante una negociación para la compra y venta de un terreno valorado en 1.4 millones de lempiras.

De acuerdo con las investigaciones, el caso se remonta a 2007, cuando la Corporación Municipal de Sinuapa, en conjunto con la Asociación Ecológica de San Marcos, Ocotepeque (AESMO), inició un proceso de compraventa de una propiedad de 170 manzanas que sería destinada a una reserva municipal.

El terreno tenía un precio acordado de 1.4 millones de lempiras, por lo que, según el expediente investigativo, el ahora detenido habría recibido un primer desembolso de 500,000 lempiras.

Sin embargo, el supuesto vendedor únicamente habría transferido 70 manzanas de la propiedad, dejando pendiente la escrituración de las 100 manzanas restantes, pese a que el acuerdo contemplaba la totalidad del terreno.