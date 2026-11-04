Un trabajador muere y otro queda herido tras ataque armado en Olanchito, Yoro

Yoro, Honduras.- Un trabajador perdió la vida y otro resultó herido tras ser víctimas de un ataque armado registrado este miércoles 4 de noviembre en la colonia Las Brisas, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro. De acuerdo con los informes preliminares, las dos personas se encontraban realizando labores de venta y distribución de leche cuando fueron interceptadas por sujetos desconocidos que abrieron fuego contra ellas. Producto del ataque, uno de los trabajadores murió en el lugar, mientras que su compañero recibió múltiples impactos de bala y quedó gravemente herido.

Posteriormente, el sobreviviente fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital Aníbal Murillo Escobar (HAME), donde permanece bajo atención médica debido a las lesiones; hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas.

En cuanto al móvil del hecho, las primeras versiones apuntan a que podría tratarse de un asalto, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada mediante las investigaciones correspondientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron hasta la escena para realizar las diligencias necesarias y recopilar indicios que permitan esclarecer el ataque. Asimismo, las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar y localizar a los responsables, quienes huyeron después de perpetrar el hecho violento.

Cifras

De acuerdo con las estadísticas del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), Honduras mantiene un promedio de 7.07 homicidios diarios, una leve disminución en comparación con los 7.12 casos registrados durante los primeros diez meses del año anterior. Asimismo, la tasa parcial de homicidios se situó en 20.81 por cada 100,000 habitantes, por debajo de los 21.28 reportados en 2025. Sin embargo, el comportamiento de la violencia presentó incrementos en algunos meses de 2026. Marzo registró 230 homicidios, frente a 191 del año anterior, mientras que agosto contabilizó 252, en comparación con 222, y septiembre alcanzó 243, frente a los 206 reportados en el mismo mes de 2025.