A golpes matan a un hombre en la ribera del río Choluteca, aledaño con la primera avenida

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue encontrado muerto la noche del martes, en medio de un promontorio de basura, a unos metros del cause del río Choluteca.

El cadáver estaba en el inicio de la séptima calle, cercano a la primera avenida de Comayagüela, a inmediaciones del edificio de la Cruz Roja Hondureña (CRH).

El hombre tenía golpes contusos en varias partes de su cuerpo, y una herida, aparentemente, provocada con arma blanca. El descubrimiento lo hizo un hombre que está sumido en el alcoholismo, y que en horas de la noche buscó dónde hacer sus necesidades fisiológicas, cuando se topó con el cadáver.

El hombre le comentó a otras personas que pasaban por la primera avenida, y estos llamaron a la línea de emergencias 911, para dar aviso de la existencia de la persona sin vida.