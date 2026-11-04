A golpes matan a un hombre en la ribera del río Choluteca, aledaño con la primera avenida

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue encontrado muerto la noche del martes, en medio de un promontorio de basura, a unos metros del cause del río Choluteca.
El cadáver estaba en el inicio de la séptima calle, cercano a la primera avenida de Comayagüela, a inmediaciones del edificio de la Cruz Roja Hondureña (CRH).
El hombre tenía golpes contusos en varias partes de su cuerpo, y una herida, aparentemente, provocada con arma blanca. El descubrimiento lo hizo un hombre que está sumido en el alcoholismo, y que en horas de la noche buscó dónde hacer sus necesidades fisiológicas, cuando se topó con el cadáver.
El hombre le comentó a otras personas que pasaban por la primera avenida, y estos llamaron a la línea de emergencias 911, para dar aviso de la existencia de la persona sin vida.
La víctima
Agentes preventivos de la Policía Nacional (PN) llegaron a la zona para corroborar la alerta que les habían dado mediante el 911, constatando la existencia del cadáver.
Horas después se realizó el levantamiento de ley por parte de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal de Medicina Forense.
La víctima respondía en vida al nombre de Kenid Nahún Archaga Alemán, de 40 años de edad, oriundo de Catacamas, en el departamento de Olancho, pero radicado desde hace muchos años en la capital del país.
Sus parientes llegaron la mañana de este miércoles -4 de noviembre- para poder retirar su cuerpo de la morgue del Ministerio Público (MP). Estos contaron que Kenid era un excelente mecánico automotriz, pero que cayó en depresión desde hace algún tiempo, cuando sufrió la separación de su hija, quien fue llevada a España.
A raíz de esa situación, su adicción al alcohol se tornó más crítica y bebía con más regularidad de lo normal. Sus parientes creen que en el momento de que fue agredido pudo haber andado ebrio, vagando por las calles de las peligrosas avenidad de Comayagüela.
Archaga Alemán vivía en la colonia María José, sobre la carretera CA-5 norte, adelante de El Durazno, en el Distrito Central (DC). Su cuerpo fue retirado en horas del mediodía de este miércoles, de la morgue capitalina.