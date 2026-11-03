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Mecánico automotriz muere al sufrir una caída en la colonia Villa Nueva

El incidente ocurrió la tarde lunes en la populosa colonia capitalina; dos horas después falleció en el Hospital Escuela

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 14:19
Mecánico automotriz muere al sufrir una caída en la colonia Villa Nueva

Familiares retiraron de la morgue capitalina, los restos mortales de David Moisés Sarmiento Hernández.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven perdió la vida la mañana de este martes, en la Sala de Emergencias del Hospital Escuela (HE), después de sufrir una aparatosa caída, al oriente de la capital.

David Moisés Sarmiento Hernández, de 22 años de edad, falleció horas después de haber tenido la caída en la populosa colonia Villa Nueva.

Los familiares contaron que el percance ocurrió aproximadamente a las 6:00 de la tarde del lunes, sin embargo, no dieron detalles sobre cómo sucedió el accidente, ni en cuál de los sectores de este vecindario capitalino.

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Los médicos recibieron a David Moisés en el Hospital Escuela, y pese a todos los esfuerzos por querer salvarle la vida, fue imposible. Las heridas que presentaba en la cabeza fueron demasiado graves y éste no resistió.

Dos horas después

Sus parientes fueron notificados del deceso alrededor de las 8:00 de la noche de ayer lunes, noticia que desencadenó, como es lo natural, en el llanto de sus deudos.

El cuerpo de Moisés Sarmiento fue llevado a la morgue del Ministerio Público (MP), en esta ciudad, para realizarle la autopsia comprendida en ley.

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La entrega de los restos mortales del joven mecánico fueron entregados a sus familiares, a las 8:25 de la mañana de hoy martes, quienes lo llevaron hasta sus casa en la colonia Villa Nueva.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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