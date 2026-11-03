Mecánico automotriz muere al sufrir una caída en la colonia Villa Nueva

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven perdió la vida la mañana de este martes, en la Sala de Emergencias del Hospital Escuela (HE), después de sufrir una aparatosa caída, al oriente de la capital.

David Moisés Sarmiento Hernández, de 22 años de edad, falleció horas después de haber tenido la caída en la populosa colonia Villa Nueva.

Los familiares contaron que el percance ocurrió aproximadamente a las 6:00 de la tarde del lunes, sin embargo, no dieron detalles sobre cómo sucedió el accidente, ni en cuál de los sectores de este vecindario capitalino.