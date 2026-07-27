Hallan cadáver ensabanado en la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La mañana de este lunes 27 de julio fue hallado un cadáver ensabanado en la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, específicamente a la orilla de la carretera que conduce hacia el oriente del país. De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Erick Daniel Ledesma Soto, de aproximadamente 23 años de edad, quien presentaba heridas de arma blanca.

Hasta ahora se maneja que desconocidos lanzaron el cuerpo en el paredón de la calle, un botadero de basura improvisado, y luego se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Tras percatarse del hallazgo, pobladores de la zona alertaron a las autoridades a través de la línea de emergencia 911, por lo que agentes de la Policía Nacional y Dirección Policial de Investigaciones (DPI) arribaron al sector para acordonar la escena del crimen e iniciar indagaciones.