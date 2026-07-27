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Hallan cadáver ensabanado en la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa

Versiones refieren que hombres desconocidos lanzaron el cadáver entre los desechos en la colonia Villa Nueva y huyeron de la escena con rumbo desconocido

  • Actualizado: 27 de julio de 2026 a las 11:19
Hallan cadáver ensabanado en la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa

El cuerpo de un joven fue encontrado a la orilla de la calle de Villa Nueva, en la capital.

Foto: cortesía redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- La mañana de este lunes 27 de julio fue hallado un cadáver ensabanado en la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, específicamente a la orilla de la carretera que conduce hacia el oriente del país.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Erick Daniel Ledesma Soto, de aproximadamente 23 años de edad, quien presentaba heridas de arma blanca.

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Hasta ahora se maneja que desconocidos lanzaron el cuerpo en el paredón de la calle, un botadero de basura improvisado, y luego se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Tras percatarse del hallazgo, pobladores de la zona alertaron a las autoridades a través de la línea de emergencia 911, por lo que agentes de la Policía Nacional y Dirección Policial de Investigaciones (DPI) arribaron al sector para acordonar la escena del crimen e iniciar indagaciones.

Familiares de la víctima reclamaron sus restos en la morgue.

Familiares de la víctima reclamaron sus restos en la morgue.

 (Foto: Estalin Irías / EL HERALDO )

Posteriormente, llegaron miembros de Medicina Forense para realizar el respectivo levantamiento y traslado del cuerpo hacia la morgue capitalina.

De momento, se desconoce el móvil detrás de este crimen y el paradero de los hechores. Familiares de la víctima llegaron a la morgue y de manera hermética retiraron sus restos mortales.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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