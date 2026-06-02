Los rostros de las ocho víctimas del fatídico accidente en Villa Nueva

El trágico accidente vial, ocasionado por una volqueta sin frenos en colonia Villa Nueva el lunes 1 de junio, tiene conmocionado al país. Ochos vidas se perdieron durante el siniestro y diez personas resultaron heridas. ¿Quiénes son las víctimas mortales de este hecho? A continuación los detalles
Entre las víctimas mortales se identificó a la joven madre Evelyn Irías Hernández, de 26 años de edad, quien según familiares, murió junto a su cuñada Denia Marisol Ramírez, de 34 años.
De acuerdo con el relato de los dolientes, las cuñadas eran dos emprendedoras que perdieron la vida tras ser embestidas en colonia Villa Nueva. Evelyn deja dos hijos tras su muerte.
Mientras que Denia Marisol Ramírez, deja a tres niños. Ambas féminas están siendo veladas en la iglesia Príncipe de Paz, en la colonia Villa Nueva.
"Eran grandes personas, van a ser recordadas de la mejor manera", manifestó una familiar. "Me siento destrozado, con solo ver eso que ha sucedido. La otra muchacha era la esposa de mi sobrino", expresó entre lágrimas el tío de Marisol.
Otra de las víctima fue identificada como René Ismael Centeno Hernández, de 50 años, originario de la comunidad de Los Infiernitos, en el municipio de Sabanagrande, departamento de Francisco Morazán. Según las versiones de conocidos, Centeno era un reconocido soldador que recientemente había comenzado a trabajar en la colonia Villa Nueva donde ocurrió el siniestro.
A la lista de víctimas mortales se suma José Leonidas Herrera Baquedano, de 50 años. La madre de la víctima dijo ante los medios que Herrera "antes vendía chatarra", y que luego logró establecer la llantera que terminó en escombros tras el terrible accidente vial. El Movimiento de Retiros San Juan XXIII externó sus sinceras condolencias, pues José era miembro activo del movimiento parroquial antes mencionado.
El conductor de la volqueta identificado como Osmín Gutiérrez Espinal, originario de El Jicarito, en San Antonio de Oriente, Francisco Morazán, también murió y sus restos quedaron quemados tras el siniestro. De manera preliminar se informó que el vehículo pesado perdió los frenos y que no tenía permiso de operación.
Otras de las víctimas que pereció en la tragedia fue la pequeña Leyret Nahiara Aguilar Rodríguez, de tan solo diez años de edad. Era alumna de la Escuela de Aplicación República de Paraguay; cursaba el quinto grado, según confirmó el propio centro educativo.
Los restos de la menor fueron rescatados de entre los escombros por miembros del Cuerpo de Bomberos de Honduras, quienes visiblemente conmovidos cubrieron su cadáver y elevaron una oración al Creador. El momento conmocionó a la gente que todavía estaba presente en la dolorosa escena.
En el listado de fallecidos también figura el nombre de Juan José Ávila Flores de 50 años, y otra persona cuyos datos todavía no han sido confirmados. Según esta imagen cortesía de la página de Facebook de la colonia Villa Nueva, estos serían sus rostros.
La mañana de este martes 2 de junio, se informó que siete de los cuerpos ya habían sido entregados. Los familiares de las víctimas permanecieron en las afueras de la morgue capitalina hasta recibir los restos de sus seres queridos que perdieron la vida en la tragedia vial.
Las imágenes que surgieron tras el accidente siguen estrujando los corazones de los hondureños, pues a parte de reflejar la destrucción que dejó el impacto de la volqueta, dejaron entrever el dolor de las familias y también la ardua labor de los cuerpos de socorro, que no descansaron hasta rescatar el último cuerpo que había quedado soterrado bajo los escombros.
Los negocios que fueron impactados por el pesado vehículo quedaron completamente destruidos. El paso de la carretera CA-6 hacia el oriente había quedado completamente cerrada, generando gran congestión vial, sin embargo, se confirmó que algunos vehículos ya estaban transitando por ella.