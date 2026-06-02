Los rostros de las ocho víctimas del fatídico accidente en Villa Nueva

Las imágenes que surgieron tras el accidente siguen estrujando los corazones de los hondureños, pues a parte de reflejar la destrucción que dejó el impacto de la volqueta, dejaron entrever el dolor de las familias y también la ardua labor de los cuerpos de socorro, que no descansaron hasta rescatar el último cuerpo que había quedado soterrado bajo los escombros.