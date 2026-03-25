Investigan muerte de joven que cayó del octavo piso en colonia Tres Caminos

La víctima fue identificada como Alejandro José Quan García, quien murió de manera inmediata debido a la gravedad del impacto contra el pavimento.

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven de 21 años falleció la noche del lunes tras caer desde la terraza de un edificio ubicado en la colonia Tres Caminos , en el Distrito Central, en las cercanías del bulevar Centroamérica.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió en un inmueble donde operan varios call centers y oficinas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Testigos indicaron que el joven se encontraba dentro de las instalaciones minutos antes del incidente, sin mostrar comportamientos que generaran alarma entre quienes estaban en el lugar.

Según relatos, momentos antes de la caída, el joven habría subido a la terraza del edificio e incluso se tomó una "selfie".

Un guardia de seguridad manifestó que previo al suceso se escuchó un grito, seguido del impacto del cuerpo contra el suelo.

Tras lo ocurrido, agentes policiales y equipos de emergencia se desplazaron hasta la zona para acordonar el área y realizar el levantamiento del cuerpo, así como las diligencias correspondientes.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la caída desde el octavo piso del edificio.