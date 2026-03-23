Estreno de Hannah Montana 20 aniversario: fecha, hora y dónde verlo en Honduras

Los fanáticos que crecieron pegados a la pantalla viendo a Miley Stewart llevar una doble vida en Malibú tienen una cita ineludible con Disney+. "Hannah Montana: Especial 20 aniversario" llega a la plataforma este martes 24 de marzo, exactamente dos décadas del estreno que transformó la televisión juvenil.
El evento televisivo llega a la plataforma de streaming como una celebración que mezcla entrevista, concierto y nostalgia, con material de archivo nunca antes visto y la recreación de escenarios icónicos de la serie, entre ellos la sala de los Stewart y el legendario clóset donde el personaje se transformaba antes de subir al escenario.
El especial, también planteado como un documental con formato de talk show, es dirigido por San Wrench —reconocido por su trabajo en The Eras Tour de Taylor Swift— y filmado ante una audiencia en vivo en Los Ángeles.
Al frente de las preguntas estará Alex Cooper, conocida conductora del popular podcast Call Her Daddy, quien guía a los fans de Hannah Montana a través de esta celebración tan esperada.
En el tráiler oficial, Cyrus aparece vestida como Hannah Montana llegando a un estudio y mirando a la cámara dice "qué bien estar en casa" mientras suena la icónica canción The Best of Both Worlds. Ante el público presente, la cantante también afirma: "Tenemos tantos recuerdos en común. De hecho, crecimos juntas".
La artista tampoco ocultó su postura sobre el espíritu que quiso imprimirle al proyecto. "No quise hacer una versión moderna de Hannah, quería mantenerla conservada. Pero ahora Hannah viste de Gucci", señaló a la prensa especializada.
En Honduras —y Centroamérica— el especial estará disponible a partir de la 1:00 de la madrugada del martes.
Para verlo basta con contar con una suscripción activa a Disney+ e ingresar desde cualquier dispositivo compatible, ya sea televisor inteligente, teléfono, tableta o computadora.
Durante cuatro temporadas, entre 2006 y 2011, la ficción siguió la historia de Miley Stewart, una adolescente que llevaba una doble vida: estudiante en Malibú durante el día y estrella del pop por la noche bajo el nombre artístico de Hannah Montana. La serie se convirtió rápidamente en uno de los mayores éxitos de Disney Channel y llegó a recibir cuatro nominaciones a los premios Emmy en la categoría de Mejor programa infantil.
El fenómeno no se quedó en la televisión. En 2009 dio el salto al cine con "Hannah Montana: La película", estrenada en plena emisión de la ficción, que también arrasó entre el público más joven. A lo largo de sus temporadas, la serie generó 14 álbumes de platino y 18 de oro en todo el mundo.
El elenco original incluyó a Emily Osment en el papel de Lilly Truscott, la mejor amiga de Hannah; Mitchel Musso como Oliver Oken; Billy Ray Cyrus, padre de Miley en la vida real, interpretando a Robby, el padre de la protagonista; Jason Earles como su hermano Jackson; y Moisés Arias en el rol de Rico Suave, el gerente del local Rico's Surf Shop. Entre las visitas estelares de la serie figuraron figuras como Dolly Parton, Selena Gómez, los Jonas Brothers, Dwayne Johnson, Larry David y Ashley Tisdale.
Para quienes viven fuera de Honduras, el especial llegará a Disney+ en distintos horarios según la región. En México y Centroamérica, a la 1:00 a.m.; en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, a las 2:00 a.m.; en Venezuela, Bolivia y el Caribe, a las 3:00 a.m.; y en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, a las 4:00 a.m.