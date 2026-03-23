Estreno de Hannah Montana 20 aniversario: fecha, hora y dónde verlo en Honduras

Durante cuatro temporadas, entre 2006 y 2011, la ficción siguió la historia de Miley Stewart, una adolescente que llevaba una doble vida: estudiante en Malibú durante el día y estrella del pop por la noche bajo el nombre artístico de Hannah Montana. La serie se convirtió rápidamente en uno de los mayores éxitos de Disney Channel y llegó a recibir cuatro nominaciones a los premios Emmy en la categoría de Mejor programa infantil.