En fotos: la elegancia y calidez definieron a la ex primera dama Bessy Watson de Reina

El martes 24 de marzo, según confirmaron a través de las redes sociales personas cercanas a la familia y figuras públicas, murió Bessie Watson de Reina, quien fue primera dama de Honduras, falleció en Tegucigalpa a los 98 años.
La dama de sociedad y exconductora del programa Gente, Nora Schauer, confirmó la noticia de su fallecimiento. "La ex primera dama Bessie Watson de Reina, recién acaba de fallecer. Mi pésame a sus hijas y demás familiares", escribió en sus redes sociales.
Watson de Reina fue esposa del expresidente Carlos Roberto Reina Idiáquez, quien gobernó Honduras entre 1994 y 1998.
Durante su matrimonio, la pareja tuvo cuatro hijos: Karla Marina, Roberto Antonio (fallecido), Lolita y Florencia Reina Watson.
Tras enviudar el 19 de agosto de 2003, continuó vinculada a su familia y al entorno público.
El ex candidato a diputado por el partido Libertad y Refundación, Carlos Eduardo Reina, expresó: “Hoy ha partido mi querida tía, doña Bessie Watson de Reina. Hoy, ante la presencia de nuestro Creador, se reúne nuevamente con su amado esposo, mi tío, el expresidente Carlos Roberto Reina”.
Agregó que “juntos fueron ejemplo de una forma de gobernar Honduras con integridad, transparencia y honestidad”, y manifestó su solidaridad con la familia.
Por su parte, Héctor Zelaya, exsecretario privado de la Presidencia, lamentó el fallecimiento: “Lamento profundamente la partida de doña Bessie Dolores Watson de Reina, una mujer que dejó huella en su familia, en la nuestra y en Honduras”.
También el ex candidato presidencial Salvador Nasralla expresó sus condolencias: “Presento nuestro sentido pésame a la familia Reina Watson por el desaparecimiento físico de la ex primera dama”.
La periodista Blanca Morena también confirmó la muerte y expresó condolencias a los familiares, sumándose a diversas reacciones del ámbito político y social.