Caso Luis Redondo: MP pide perito para analizar sesión que ordenó recuento voto por voto de elecciones

Tegucigalpa, Honduras.-El Ministerio Público (MP) solicitó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la juramentación de un perito que tendrá a su cargo el análisis de un video de la sesión legislativa del 8 de enero de 2026.

La solicitud fue abordada durante una diligencia prejudicial que se prolongó por aproximadamente tres horas y que está relacionada con el proceso penal contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y los 12 diputados que integraron la comisión permanente.

Al concluir la audiencia, la exdiputada Silvia Ayala, una de las acusadas en el proceso, informó que los equipos de defensa presentaron una oposición al procedimiento.

Según explicó, consideran que la juramentación del perito forma parte de las mismas líneas de investigación del proceso judicial iniciado el 15 de octubre, luego de la emisión del requerimiento fiscal contra los imputados.

"Se preguntó directamente al Ministerio Público —si las diligencias prejudiciales— se trataban de las mismas líneas de investigación, lo cual fue respondido de manera afirmativa por el fiscal que se hizo presente a la audiencia", aseguró.

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Por su parte, el abogado defensor Darwin García señaló que la solicitud de juramentación del perito debe distinguirse de la designación de Anny Ochoa, realizada el 22 de octubre para conocer el caso contra los integrantes de la extinta comisión permanente.

Sin embargo, la diligencia no concluyó con la juramentación del experto que analizará el material audiovisual. Al término de la audiencia, la defensa informó que la jueza encargada de conocer el procedimiento programó la resolución para el lunes 9 de noviembre.