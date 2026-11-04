Cortes de energía programados para este jueves 5 de noviembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados para este jueves 5 de noviembre en varios departamentos de Honduras. De acuerdo con el reporte del ente energético, los apagones se deberán a trabajos de mantenimiento en subestaciones y líneas de transmisión. A continuación el listado completo de lugares que se verán afectados por las medidas de la ENEE:

Municipios de Copán, de 9:30 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio de Copán Ruinas, Copán: casco urbano de Copán Ruinas y las aldeas: Sesesmiles y II, Las Delicias, El Cisne, La Zona, Las Flores, Agua Buena, Colón Jubuco, Monte Los Negros, Montecristo, Salitrón, El Quebracho, Plan del Danto, Hacienda Grande, El Cordoncillo, Llanetillos, El Cedral, Jubucón, Rincón del Buey, El Chilar, San Lucas, Unión Cedral, San Rafael, El Corralito, La Estanzuela, Porvenir, Barbasqueadero, Nueva Armenia, Santa Rosita, Carrizalón, Carrizalito, Los Amates, Agua Caliente, San Antonio, El Triunfo, Río Blanco, El Caobal, La Vegona, Castañales, Nueva Virginia, Agua Fría, Agua Sucia, Parque Arqueológico Copán, Aduana El Florido, Finca El Cisne, Parque de Aves, Ostumán, Generadora El Cisne y los caseríos cercanos.

El Progreso y Yoro, de 9:15 a.m. a 3:15 p.m.

Parte sur de El Progreso, Crematorio Municipal, Zona Militar, bo. Las Palmeras, col. Sitraterco, bo. Suyapa, col. Bendeck, col. Melgar Castro, col. Municipal, col. Anexo Melgar Castro, col. Nueva Suyapa, zona de la compañía, Juzgado Progreseño, Residencial Guanacaste, Brisas del Sur, col. Santa Fe, col. 5 de Diciembre, Residencial Jardines de La Perla, Residencial La Perla, Centro Universitario Regional Progreseño (CURPRO), Residencial La Romana, Residencial Alameda, col. Los Castaños, col. 7 de Abril, col. San Jorge, col. Alexander López y Residencial Paseo del Ángel. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El Progreso y Santa Rita, Yoro; Santa Cruz de Yojoa, Cortés, de 9:15 a.m. a 3:15 p.m.

Residencial La Ponderosa, Residencial Villa Ángeles, Residencial Quintas Santa Mónica, Colegio de Abogados, aldea Arena Blanca Sur, aldea La Pita, aldea Las Minas, aldea La Sarrosa, aldea La Guacamaya, aldea El Bálsamo, aldea Los Portales, aldea Urraco Sur, aldea Cristo Rey, aldea Agua Blanca Sur, Santa Rita (barrios: San Jorge, Echeverri, Municipal, Lourdes, Pueblo Nuevo, Subirana, Lara, Minerva, El Centro, El Milagro y 4 de Septiembre; colonias: Sitraterco, Guanchías, Altiplano, Piletas, Villa Dela, San Miguel, Municipal, Los Campos, Brisas del Sur y Seden), Aldeas de Santa Rita (El Cacao, Guachías Creek, La Garroba Capulín, Quebrada Seca, Tapiquilares y Remolino), comunidades de Santa Cruz de Yojoa (campos: Llano, Barranco, Bejuco y Olivo; aldeas: Higuerito Llano, Subirana del Olivar, El Batey, San Luis Zacatales y La Tejeda), Finca Guanchías.

Municipios de Copán y Ocotepeque, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio de La Encarnación, Ocotepeque: casco urbano de La Encarnación y las aldeas: Las Delicias, El Limoncito, El Naranjo, San Antonio, Sesesmiles y los caseríos cercanos; municipio de San Fernando, Ocotepeque: casco urbano de San Fernando y las aldeas: El Manzano, El Rosario, Nuevo Espíritu, Queseras, San Antonio Curarén, Santa Inés, Sula y los caseríos cercanos; municipio de Santa Rita, Copán: casco urbano de Santa Rita y las aldeas: Buena Vista, Campamento, El Jaral, El Mirador, El Planón, El Raisal, El Rosario, El Tamarindo, Gotas de Sangre, La Casita, La Libertad, La Reforma, Planes de La Brea, Los Ranchos, Mirasol, Plan Grande, Rastrojitos, Río Amarillo, Río Blanco, San Jerónimo, Tierra Fría, Vara de Cohete, Aeropuerto Río Amarillo y los caseríos cercanos; municipio de Cabañas, Copán: casco urbano de Cabañas y las aldeas: Barbasco, Descombros, Guarumal, La Cumbre, Las Juntas, Las Peñas, La Esperanza, Miramar, Mirasolito, Motagua, Pinalito, Platanales, Pueblo Viejo, Río Negro y los caseríos cercanos.

Distrito Central, Francisco Morazán, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Parte de Res. Las Uvas, Res. El Sauce, PriceSmart, Plaza de Reyes, parte de col. Las Hadas, parte de col. Los Ángeles, col. Modelo, col. El Periodista, Villa Santa Mónica, colonia Los Robles, Roble Alto, Llanos del Potrero, UCENM, col. Las Torres, Confitería Venadito, Granitos y Terrazos, col. Inestroza, parte de Predios del Recreo, col. Cascada, Res. Roble Oeste, Res. Copacabana, Templo Mormón, Villas del Real, Residencial Vitali, Mirador de Los Ángeles, sector Agua Dulce, Del Campo International School, Aldeas SOS, Torre Xcala, Aeropuerto Toncontín, COCESNA, col. 15 de Septiembre, parte de col. América, Altos de la col. América, supermercado La Colonia #2, col. San Luis, CAMOSA, Diario La Tribuna, Comercial Laeisz, col. Rivas, La Mundial, col. La Pradera, Flor del Campo, col. Modesto Rodas, col. Merrian, col. Venecia, bombas UMAPS, Estiquirín, col. Las Delicias, La Burrera, col. La Rosa, col. Siri Zúñiga y zonas aledañas. Res. Los Hidalgos, Residencial Mirador de los Hidalgos, Residencial Quinta Isabel, Res. Santa Cruz, Radio House Casa Campo, Villa Toscana, bodegas de Unilever, La Toyota, Residencial Las Casitas, Residencial La Arboleda, Mayan School, Cementerio San Miguel Arcángel, Residencial Hacienda Real, Residencial Vista Real, Policía Militar de Orden Público, aldea Las Pozas, City Mall, Ventu, Secretaría de Seguridad, Escuela Militar, Campo de Parada Marte, Estado Mayor Conjunto, Jefatura del Batallón de Infantería, Industria Militar, Escuela Técnica del Ejército, Hospital Militar, COPECO, IMFFAA, Academia Militar Francisco Morazán, Las Tapias, Nueva Aldea, Centro de Alto Rendimiento C. D. Olimpia, Res. Monte Real, Mateo, Puerta del Golpe, Cieneguitas, La Calera, La Sabana, Monte Redondo, El Empedrado, El Escarbadero, La Brea, Lepaterique, Cerro Verde, aldea El Carrizal, aldea El Naranjo, Res. Los Eucaliptos, Res. Portal del Bosque, Universidad Católica, Residencial Francisco Morazán, Ciudad Nueva, planta de tratamiento Los Laureles (SANAA), col. La Felicidad y col. Villa Los Laureles. Banco Central de Honduras (BCH), Centro de Educación Interactivo (Chiminike), parte del Tribunal Superior de Cuentas, supermercado La Colonia de Mall La Cascada, Plaza Humuya, CONADEH, TYPSA, Mall La Cascada, col. Las Brisas, col. Betania, Metro Mall, STIBYS, Plaza Millennium, parte del bulevar Económica Europea, desde bulevar Fuerzas Armadas hasta Metro Mall, Transportes Cristina, CADECA, Ferretería Diprofesa, parte de la colonia Nuevo Amanecer, col. La Pradera, Flor del Campo, col. Modesto Rodas, col. Merrian, col. Venecia, bombas UMAPS, Estiquirín, col. Las Delicias, La Burrera, col. La Rosa, col. Siri Zúñiga y zonas aledañas.

Municipios de Olancho, de 8:10 a.m. a 4:10 p.m.

Parte del municipio de San Francisco de la Paz, aldea Magua, aldea Quebrada Seca, aldea El Danto, todo el municipio de Gualaco, generación Hidro Babilonia, generación Coronado, generación San Martín, Toro Muerto, El Ciruelo, Pacura, Corral Viejo, Mata de Plátano, aldea El Aguacate, Santa María, San Esteban, Santa María del Carbón, aldea Cerro Verde, aldea Cerro Chele, aldea Las Trojas, aldea Las Delicias, aldea El Quebrachal, aldea Las Lomas, San Martín, aldea Limonal, aldea El Culuco y zonas aledañas.

Tela, Atlántida, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Col. Venecia, col. Villas del Carmen, col. El Edén, bo. El Sauce y aldea Lancetilla.

Choluteca, de 5:00 a.m. a 8:00 a.m.

La Joyada, La Lujosa, Los Llanitos, Santa Cruz, col. Buena Vista, Los Mangles, Punta Ratón, Monjarás, Cedeño, El Botadero, Guapinol, Los Delgaditos, Azucarera La Grecia, Azucarera Choluteca, Empacadora Santa Inés, Orolarva, ICE, Pueblo Nuevo, El Ojochal, El Marillal, Palo Herrado, Jocomico, Agua Caliente, Pavana, El Trapiche, Guanacastillo, El Copal, Empacadora Litoral Intrefica, Colonias Unidas, barrio Iztoca, col. Arias Lagos, Carnilandia, bo. Pacífico, Pollo Norteño, La Redonda, Res. Santa Elena, col. Altos del Guayabo, gasolinera Uno Gualiqueme, Empacadora Golfo Azul y zonas aledañas.

Valle y Francisco Morazán, de 5:00 a.m. a 8:00 a.m.

Col. Altos de La Flor, carretera a Jícaro Galán, El Guayabo #1, Bañaderos, El Obraje, Jícaro Galán, Chocolate, Maracito, Lagartillo, Los Limones, aldea El Chiflón, Las Balitas, aldea Las Mesas, San Francisco de Coray (bo. Manacua, bo. El Centro, bo. La Presa, bo. El Calvario, bo. El Sombreroto, bo. El Llano y bo. Miraflores), aldea Cerro Grande, aldea Las Vegas, La Libertad, San Miguelito, Alubarén, Reitoca, Curarén, San Marcos de Curarén, Quebrada Honda y zonas aledañas.

San Lorenzo, Valle, de 5:00 a.m. a 8:00 a.m.

LUFUSА I, LUFUSA II, LUFUSA III, servicio propio de subestación Agua Caliente, Las Delicias (El Tambor, Hacienda Los Mangos, La Majada), empacadora de camarón Nova Honduras, Laure Abajo, El Laure Arriba, La Criba, Petro Sur, 11 Batallón, fábrica de cemento Argos, Pavana, empacadora EMPASA, Puerto Henecán; San Lorenzo (barrios: San Antonio, Gracias a Dios, Brisas del Mar, San José, El Centro, Buenos Aires, Buena Vista y 17 de Septiembre; Grupo Agrolíbano, Plaza Marina, empacadora Pacific del Valle, empacadora San Lorenzo, La Pista, col. Obrera, aldea El Comercio, col. Brisas del Norte, aldea El Caimito, Corinto, aldea Altos de La Cruz, col. San Francisco y Alto Verde); Empacadora de melón Santa Rosa, El Bejucal, El Pimpo, El Tular (bombas de agua SERNA, aldea La Puente, col. Gracias a Dios y El Pedrerito); Aldea Agua Fría (Borbollón, Playa Grande, bo. Jazmín, bo. Emmanuel, Puerto de La Brea, El Polvo, Nagarejo, El Vado, Los Comales y Macuelizo); El Espino (bombas de agua Espino, fincas y empacadora AgroDex), El Tololar, bombas COFAICITA, El Chilcal, aldea El Guanacaste, Santa Rosa, Paso de Vela, Santa Erlinda, Hacienda Pilar Marquina, La Montaña, El Corcobado, Lagunas de Camarón, finca La Pital, finca PROCAC, El Relleno, Las Pilas, Los Huatales, propiedad familia Facussé, Punta Novillo, Puerto Grande, La Pintadillera, playa La Flor, playa La Virgen, Los Langues, El Jocote, playa El Zope, playa Las Gaviotas, playa La Guayaba Dorada, playa Blanca, Puerto Sierra, El Ojochal y Coyolito.

Amapala, Valle, de 5:00 a.m. a 8:00 a.m.

Amapala (El Centro, Nuevo, La Máquina, La Ceibita, Las Crucitas, Carao Pando, Caracol, caserío El Rastro, La Balastrera, Las Pijoteras, Base Naval Isla Privada, bombas del SANAA, aldea Playa Negra, aldea Playa Grande, aldea Caracol, El Carmen, Islitas, Tiguilotada, Las Pelonas, Gualora, Playa del Burro, San Pablo, Licona, empacadora Larvipac, empacadora Larvi Sur, El Ojochal y Punta Onda) y zonas aledañas.

Francisco Morazán, Choluteca y Valle, de 5:00 a.m. a 8:00 a.m.