¿De qué murió periodista deportivo mexicano que se encaró con Nasralla en 2009?

El famoso periodista deportivo Carlos Albert murió -el 3 de noviembre- en México. Este comunicador es recordado, entre tantas cosas, porque encaró a Salvador Nasralla en el 2009 por un partido de la Selección. ¿Qué se dijeron esa vez y de qué murió?
Carlos Albert Llorente, exfutbolista y reconocido periodista, trabajó en medios durante 43 años. Se retiró en octubre de 2021 durante una emisión de La Octava Sports.
Trabajó en medios como Imevisión, TV Azteca, CNN Canal 40, ESPN, Fox Sports, Radio Centro y Radio Fórmula; además de columnas en Reforma, El Universal, El Financiero, Esto y Ovaciones.
¿De qué murió? La familia de Albert no ha revelado la causa de su muerte ni confirmó que padeciera alguna enfermedad antes de fallecer. Ningún comunicador tampoco ha aportado información al respecto.
Sin embargo, se sabe que en 2021 tuvo COVID-19, por lo que su salud habría quedado deteriorada desde ese momento. Él nació el 10 de julio de 1943 en Ciudad de México.
Es recordado porque hace unos años tuvo un fuerte cruce de palabras con Salvador Nasralla durante un programa en la cadena ESPN.
Este cruce se dio por el juego entre Honduras y Costa Rica de la eliminatoria a Sudáfrica 2010 y donde pitó el árbitro mexicano conocido como "Chiquidrácula". Nasralla en la transmisión dijo que era un ladrón y daría la dirección del réferi.
Ya en ESPN llamaron a Nasralla y Carlos Albert le dijo: "No se justifica que un periodista incite a la violencia. Usted es un periodista irresponsable, cobarde y una vergüenza para el periodismo..."
Nasralla le respondió en ese momento que era humano y se podía equivocar, así como ellos se equivocaban en las apreciaciones periodísticas.
Nasralla terminó la llamada y Carlos Albert concluye afirmando que Nasralla no debía decir que daría la dirección del hotel del árbitro por el tema de la violencia en Honduras.