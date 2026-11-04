Shakira y Piqué protagonizan fuerte pelea: Se revela el problema que enfrenta ahora la expareja

Shakira y Piqué envueltos en nuevo escandalo tras terminar su relación amorosa. La fuerte disputa que están teniendo por insólito motivo.
La disputa legal entre Shakira y Gerard Piqué por las visitas a sus hijos Milan y Sasha continúa sin una resolución definitiva.
La expareja acudió el pasado 6 de octubre a un juzgado de Barcelona para discutir posibles cambios en el acuerdo de convivencia con los menores.
El proceso busca determinar si deben modificarse las condiciones de los viajes que realizan los niños para compartir tiempo con su padre.
Shakira vive actualmente con sus hijos en Miami, Estados Unidos, mientras que Piqué reside en Barcelona, España.
La cantante colombiana solicitó que se revisara la organización de los desplazamientos durante las vacaciones escolares de pocos días.
Su propuesta consiste en que sea el exfutbolista quien viaje a Miami cuando los menores tengan períodos cortos de descanso.
Shakira considera que los vuelos internacionales y la diferencia horaria pueden afectar las rutinas de Milan y Sasha.
La artista sostiene que los constantes desplazamientos entre Estados Unidos y España pueden alterar sus actividades escolares, sociales y familiares.
Sin embargo, aclaró que su intención no es reducir el tiempo que sus hijos comparten con su padre.
Su petición busca que los menores no tengan que asumir principalmente el esfuerzo de viajar entre dos continentes.
Gerard Piqué, por su parte, se opone a los cambios solicitados por su expareja y defiende que se mantenga el acuerdo vigente.
El exjugador del Barcelona considera importante conservar las condiciones que le permiten convivir con sus hijos y su entorno familiar paterno.
Después de la audiencia, los representantes legales de Piqué expresaron su satisfacción con el desarrollo del procedimiento.
"Estamos muy satisfechos a la espera de que su señoría dicte la resolución que corresponde", declararon en las últimas horas a la revista española Cool.
Estas declaraciones no significan que el exfutbolista haya ganado el proceso, ya que todavía no existe una decisión judicial.
El acuerdo firmado por la expareja en 2022 estableció las condiciones para que Piqué pudiera compartir con Milan y Sasha pese a vivir en otro país.
Ahora será el juzgado el encargado de determinar si se mantienen las disposiciones actuales o se introducen modificaciones en el régimen de visitas.