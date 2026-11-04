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Shakira y Piqué protagonizan fuerte pelea: Se revela el problema que enfrenta ahora la expareja

La expareja acudió el pasado 6 de octubre a un juzgado de Barcelona para discutir posibles cambios en el acuerdo de convivencia con sus hijos

  • Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 11:33
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Shakira y Piqué envueltos en nuevo escandalo tras terminar su relación amorosa. La fuerte disputa que están teniendo por insólito motivo.

Fotos: Cortesía.
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La disputa legal entre Shakira y Gerard Piqué por las visitas a sus hijos Milan y Sasha continúa sin una resolución definitiva.
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La expareja acudió el pasado 6 de octubre a un juzgado de Barcelona para discutir posibles cambios en el acuerdo de convivencia con los menores.
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El proceso busca determinar si deben modificarse las condiciones de los viajes que realizan los niños para compartir tiempo con su padre.
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Shakira vive actualmente con sus hijos en Miami, Estados Unidos, mientras que Piqué reside en Barcelona, España.
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La cantante colombiana solicitó que se revisara la organización de los desplazamientos durante las vacaciones escolares de pocos días.
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Su propuesta consiste en que sea el exfutbolista quien viaje a Miami cuando los menores tengan períodos cortos de descanso.
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Shakira considera que los vuelos internacionales y la diferencia horaria pueden afectar las rutinas de Milan y Sasha.
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La artista sostiene que los constantes desplazamientos entre Estados Unidos y España pueden alterar sus actividades escolares, sociales y familiares.
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Sin embargo, aclaró que su intención no es reducir el tiempo que sus hijos comparten con su padre.
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Su petición busca que los menores no tengan que asumir principalmente el esfuerzo de viajar entre dos continentes.
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Gerard Piqué, por su parte, se opone a los cambios solicitados por su expareja y defiende que se mantenga el acuerdo vigente.
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El exjugador del Barcelona considera importante conservar las condiciones que le permiten convivir con sus hijos y su entorno familiar paterno.
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Después de la audiencia, los representantes legales de Piqué expresaron su satisfacción con el desarrollo del procedimiento.
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"Estamos muy satisfechos a la espera de que su señoría dicte la resolución que corresponde", declararon en las últimas horas a la revista española Cool.
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Estas declaraciones no significan que el exfutbolista haya ganado el proceso, ya que todavía no existe una decisión judicial.
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El acuerdo firmado por la expareja en 2022 estableció las condiciones para que Piqué pudiera compartir con Milan y Sasha pese a vivir en otro país.
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Ahora será el juzgado el encargado de determinar si se mantienen las disposiciones actuales o se introducen modificaciones en el régimen de visitas.
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