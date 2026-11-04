"Pienso en él": Portero que le causó la muerte a jugador del Tenerife revela infierno

Jesús Owono, portero del FC Andorra de la segunda división de España, se pronunció por primera vez tras la muerte del jugador Jesús de Miguel del Tenerife y reveló el infierno que está pasando.
Jesús Owono, portero del FC Andorra, chocó con el jugador Jesús de Miguel del Tenerife y este de inmediato tuvo que ser trasladado a un centro médico.
Jesús de Miguel recibió un fuerte golpe en el pecho que le causó una parada cardiorrespiratoria. Los profesionales médicos atendieron al futbolista sobre el césped y, posteriormente, fue evacuado de urgencia en ambulancia al hospital.
Jesús Lázaro Owono, portero del Andorra, podría ser sancionado con hasta 12 partidos por su expulsión este lunes en la recta final del partido CD Tenerife-Andorra, tras "impactar bruscamente" sobre el futbolista del Tenerife Jesús de Miguel, si el Comité de Competición aplica el artículo 102 del Reglamento de la RFEF.
Al arquero finalmente se pronunció y dijo: "Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado".
Y agregó: "Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían".
Al arquero continuó diciendo: "Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo".
El portero se pronunció mediante un comunicado que su club, FC Andorra, publicó en las redes sociales.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias detallan que toda muerte que no tiene causa natural, sea por accidente o por otro motivo, conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial, como en este caso.
El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ve "muy difícil" que se abra un proceso penal por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, pues el golpe que recibió se produjo en un lance del juego y habrá que esperar a lo que determine el Comité de Disciplina Deportiva.
Explicó que se trataría de un homicidio no doloso, similar a lo que ocurriría si como consecuencia de un empujón alguien cae y se rompe la nuca, en un acto en el que no ha habido intención de matar expresamente; esto es, un homicidio por imprudencia
Este fue el comunicado que publicó el FC Andorra sobre el pronunciamiento del portero Jesús Owono.