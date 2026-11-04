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El regalo autografiado por Kylian Mbappé que le dieron a Nasry Asfura en España

El presidente Nasry Asfura se encuentra en Madrid y recibió este detalle firmado por el jugador del Real Madrid

  • Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 09:40
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El presidente Nasry Asfura se encuentra en España y este día ha recibido un presente autografiado por Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid. ¿De qué se trata?

Foto: El Heraldo
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El presidente Nasry Asfura recibió este miércoles 4 de noviembre la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, una de las distinciones honoríficas más importantes que concede el Gobierno regional español a jefes de Estado, representantes extranjeros y personalidades de relevancia internacional.

 Foto: Cortesía Casa Presidencial
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La condecoración fue entregada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una ceremonia oficial celebrada en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia del Gobierno autonómico, localizada en la emblemática Puerta del Sol.

 Foto: Cortesía Casa Presidencial
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Durante el acto, la presidenta madrileña entregó la insignia al jefe de Estado hondureño en reconocimiento a su relevancia internacional y en el marco de los vínculos de amistad y cooperación entre Honduras y España.

 Foto: Cortesía Casa Presidencial
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Asfura Zablah se encuentra en España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y en el XVI Foro Empresarial que se realizan en la capital española.

 Foto: Cortesía Casa Presidencial
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El 3 de noviembre, el mandatario hondureño fue recibido por el rey Felipe VI en el Palacio Real de Madrid. Este día el presidente se reunió con la comunidad hondureña en Madrid.

Foto: EFE
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Durante su estadía en Madrid, le hicieron llegar a Asfura un regalo autografiado por Kylian Mbappé, futbolista del Real Madrid.

Foto: EFE
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Se trata de una camisa del Real Madrid de Mbappé firmada por el jugador. El momento se comenzó a viralizar en redes sociales.

 Foto: Cortesía Casa Presidencial
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Asfura mostró la camisa que el jugador francés firmó y agradeció por el detalle que le dieron en Madrid.

 Foto: Cortesía Casa Presidencial
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El regalo se lo dio la comunidad hondureña en España en un evento celebrado en la sede de la embajada de Honduras en Madrid.

Foto: Cortesía Casa Presidencial
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