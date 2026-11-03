Trabaja en el campo y esto hace en Olimpia: Así es la nueva vida del exfutbolista Donis Escober

Te mostramos la nueva vida de Donis Escober tras varios años de su retiro del fútbol profesional. A esto se dedica en la actualidad.
Donis Escober comenzó a escribir su historia en el fútbol desde muy joven, dando sus primeros pasos en este deporte hasta convertirse en uno de los mejores porteros de Honduras.
El famoso "Pimpollo" nació en San Ignacio, Francisco Morazán, un pueblo al que siempre ha estado ligado y donde disfruta regresar para conectarse con sus raíces.
Su talento lo llevó a fichar por Olimpia, equipo con el que construyó una de las carreras más exitosas de un guardameta en el fútbol hondureño.
Debutó con la camiseta blanca en 2002 y poco a poco fue ganándose un lugar en una institución que terminó convirtiéndose en su casa.
Aunque durante varios años tuvo que competir por la titularidad con Noel Valladares, Escober siempre estuvo preparado para responder cuando el equipo lo necesitaba.
Con Olimpia conquistó 16 títulos de Liga Nacional, convirtiéndose en uno de los futbolistas más ganadores en la historia del club.
Entre sus mejores recuerdos aparecen los históricos campeonatos consecutivos que consiguió con los merengues, siendo parte de una de las épocas más exitosas de la institución.
Sus buenas actuaciones también le permitieron ganarse un lugar en la Selección Nacional de Honduras, donde tuvo la oportunidad de representar al país en grandes escenarios.
Donis Escober formó parte de las delegaciones hondureñas que disputaron los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, una experiencia que pocos futbolistas pueden presumir.
Aunque no tuvo minutos en esas dos Copas del Mundo, integrar el grupo mundialista representó uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva.
Después de muchos años defendiendo el arco olimpista, su etapa como futbolista profesional llegó a su final en 2019, cuando decidió ponerle punto final a su carrera.
La edad, los problemas físicos y la falta de continuidad influyeron en el cierre de su etapa como jugador, por lo que comenzó a preparar su vida lejos de las canchas.
Sin embargo, su vínculo con Olimpia nunca terminó y en 2021 regresó a la institución para trabajar como entrenador de porteros.
Desde entonces, hasta la actualidad, Escober sigue compartiendo sus conocimientos con los guardametas más jóvenes y transmite las experiencias que acumuló durante tantos años en el fútbol profesional.
A Donis se le ve durante la semana entrenando a los jóvenes porteros del club melenudo con todo el amor del mundo.
Donis es considerado como una de las leyendas del Rey de Copas.
Pero el fútbol no es su única pasión, ya que también disfruta de la vida de campo y de las actividades que realiza en su pueblo natal.
Vestido como todo un campesino, con botas y ropa de trabajo, el histórico guardameta cambia los entrenamientos por las labores de su propiedad.
Montar a caballo, recorrer el campo y estar acompañado de su perro son algunas de las actividades que forman parte de sus fines de semana.
Además, se le ha visto en torneos de fútbol amateur en Estados Unidos.