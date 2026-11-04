Conatel autoriza que se instale en Honduras la primera estación terrena de Starlink

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras albergará la primera estación terrena de Starlink en Centroamérica, tras la autorización otorgada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para instalar esta infraestructura tecnológica, que representa una inversión inicial de 10 millones de dólares. El proyecto contempla beneficiar a unos 172,000 hondureños, especialmente en comunidades rurales y zonas remotas, mediante mejoras en la velocidad y los tiempos de respuesta del servicio de internet satelital, de acuerdo con las proyecciones de Starlink.

Además de ampliar las posibilidades de conectividad, la operación de esta infraestructura generaría un aporte económico estimado de 17 millones de lempiras anuales, lo que representa una nueva inversión extranjera en el sector de las telecomunicaciones.

Internet de mayor velocidad en sector rural

La nueva estación terrena permitirá ofrecer servicios de internet satelital con mayor velocidad y menor latencia, facilitando el acceso a plataformas educativas, herramientas digitales y oportunidades de desarrollo empresarial. Su instalación fortalecerá las comunicaciones durante emergencias y desastres naturales, especialmente en comunidades donde las redes tradicionales pueden presentar interrupciones o limitaciones de cobertura. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La infraestructura ampliará las capacidades de conectividad satelital del país, con especial atención a las zonas rurales y de difícil acceso, donde disponer de servicios de internet representa una oportunidad para mejorar el acceso a información, educación y actividades económicas.

Inversión tecnológica