Conatel anuncia que el 911 realizará pruebas de alerta en iPhones

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informó que el Sistema Nacional de Emergencias 911 y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) realizarán pruebas de su Sistema de Alertas en dispositivos iPhones, cuyo sistema operativo es el iOS.
Cabe recordar que el pasado 24 de septiembre se ejecutaron pruebas del sistema ALERTA-HN en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Copán y Choluteca, como parte de un ejercicio de simulacro y prevención. Estos mensajes, acompañados del fuerte sonido de una alarma y de una bocina de emergencia, fueron recibidos por usuarios de dispositivos Android.
"Como parte de validación integral de ALERTA-HN, se procederá con la ejecución de pruebas en dispositivos con sistema operativo iOS, con el objetivo de confirmar el comportamiento de esta plataforma", explicó Conatel a través de un comunicado.
No obstante, no se especificó en qué fechas y horas se estarían haciendo estos ensayos en iOS. Por otro lado, aclaró que se dio por terminada la etapa de pruebas en Android, por lo que los usuarios de estos dispositivos no volverían a recibir la notificación de ensayo.
Las personas recibirán un mensaje en su dispositivo, el cual señala que la notificación es parte de la verificación del sistema para evaluar su operación, cobertura y recepción del sistema. Además, en la pantalla se desplegará la fecha y hora en la que el dispositivo recibió la alerta.
Asimismo, explicó que esta plataforma tiene la capacidad de emitir alertas de forma colectiva o por sector mediante la segmentación por áreas geográficas. Esto permitirá avisar a poblaciones específicas de alguna zona que sea afectada por una amenaza o emergencia inminente.
De acuerdo a Conatel, "un sistema de este tipo acerca a Honduras a los marcos y buenas prácticas promovidos por las Naciones Unidas para sistemas de alertamiento multiamenaza, para que la información llegue de forma rápida y oportuna a la población".