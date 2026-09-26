Conatel anuncia que el 911 realizará pruebas de alerta en iPhones

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informó que el Sistema Nacional de Emergencias 911 y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) realizarán pruebas de su Sistema de Alertas en dispositivos iPhones, cuyo sistema operativo es el iOS.

Cabe recordar que el pasado 24 de septiembre se ejecutaron pruebas del sistema ALERTA-HN en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Copán y Choluteca, como parte de un ejercicio de simulacro y prevención. Estos mensajes, acompañados del fuerte sonido de una alarma y de una bocina de emergencia, fueron recibidos por usuarios de dispositivos Android.

"Como parte de validación integral de ALERTA-HN, se procederá con la ejecución de pruebas en dispositivos con sistema operativo iOS, con el objetivo de confirmar el comportamiento de esta plataforma", explicó Conatel a través de un comunicado.