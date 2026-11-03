La decisión del juez con Gilberto Ríos tras denuncia de violencia doméstica

Tegucigalpa, Honduras.- Gilberto Ríos Munguía, dirigente del partido Libertad y Refundación (Libre) y extitular del Fondo Social para la Vivienda (Fosovi), estuvo este 3 de noviembre en el Juzgado de Violencia Doméstica tras una denuncia presentada contra él. Ríos afirmó que todo se trata de un caso antiguo, debido a que hace años se separó de la persona que presentó la denuncia. A su vez, desvirtuó que lo hayan mandado a hacer trabajo comunitario con acciones como barrer calles o realizar piñatas.

"No me molestaría hacerlo si hubiera cometido una falta, lo mismo que no me molestaría aprender a hacer piñatas... me perdí de hacer piñatas", dijo. El exfuncionario reafirmó que "es un caso viejo de violencia doméstica porque hace mucho tiempo me separé de la persona que me denunció. Atendí la convocatoria y hemos resuelto felizmente, pido respeto porque hay secretividad". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Petición

EL HERALDO conoció que la parte acusadora solicitó al juez prohibir a Ríos transitar por la casa de habitación, centro de trabajo o lugares habitualmente frecuentados por la denunciante, siempre que esta medida no interfiera en sus relaciones laborales o de estudio. A su vez, solicitaron al juez prohibir que "El Grillo" pueda realizar actos de intimidación o perturbación contra la mujer, cualquier miembro del grupo familiar o las personas relacionadas con la denunciante.