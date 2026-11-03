Nuevo ministro de Educación anuncia revisión de planilla y regreso a las pruebas PISA

Tegucigalpa, Honduras.- El nuevo ministro de Educación, José Darío Cruz, anunció que Honduras volverá a participar en las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, por sus siglas en inglés) y que revisará la planilla de empleados de la Secretaría de Educación (Seduc). Tras ser juramentado, Cruz sostuvo su primera reunión con los viceministros para definir las prioridades de su gestión y las primeras acciones que ejecutarán. El funcionario confirmó que Honduras retomará su participación en las pruebas PISA, luego de varios años fuera de esta evaluación internacional. Además, adelantó que el próximo 27 de noviembre está prevista la firma del convenio para concretar el regreso del país a estas pruebas.

De acuerdo al ministro, la intención no debe limitarse a conocer los resultados que obtengan los estudiantes, sino a establecer metas de mejora en áreas fundamentales como Español y Matemáticas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "No debemos tener miedo a la evaluación; es un medio nada más para determinar dónde estamos, cómo estamos, pero el problema es que nos quedamos con los datos y no tomamos decisiones que nos permitan mejorar", expresó. Honduras participó por primera y única vez en 2017, cuando formó parte del programa PISA para el Desarrollo (PISA-D), impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En esa ocasión, los resultados publicados en 2018, reflejaron dificultades en el aprendizaje, con puntajes inferiores al promedio de América Latina y el Caribe en lectura, matemáticas y ciencias. Otra de las decisiones anunciadas por el nuevo funcionario, será intervenir el sistema de planillas de la Secretaría, a través de una comisión nombrada por la Presidencia de la República. El funcionario explicó que el proceso permitirá verificar la estructura institucional, las plazas asignadas, la carga laboral y el funcionamiento del sistema de personal, con el propósito de identificar posibles inconsistencias y determinar si es necesario realizar ajustes. "Para ordenar en el caso de que haya que ordenar, y verificar qué estructura, plazas, cargas, todo lo que está pasando en el sistema", manifestó.

La revisión buscará contrastar los señalamientos del reciente informe presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que expuso un crecimiento del personal de Educación pese a la reducción de la matrícula escolar. Cruz aseguró que la revisión no tiene como propósito cuestionar el estudio de la ASJ, sino comprobar sus señalamientos y adoptar las medidas que correspondan. "Vamos a evidenciar si realmente el estudio de la ASJ tiene sentido, pero no para cuestionarlo ni para criticarlo, sino para tomar las medidas y, obviamente, ojalá que pueda haber ahorro", señaló. El nuevo ministro planteó que los recursos que eventualmente se logren ahorrar podrían destinarse a transformar las escuelas unidocentes, de las cuales, según sus estimaciones, existen alrededor de 4,000 en el país.

En cuanto a los cambios dentro de la institución, Cruz adelantó que por el momento, se mantendrá el equipo de subsecretarios que venía desempeñándose en la Seduc. Sin embargo, indicó que evaluará todas las unidades de la institución antes de tomar decisiones sobre posibles ajustes administrativos. El funcionario también mencionó entre las prioridades de su gestión la evaluación de entrada de los estudiantes, los concursos docentes, la distribución de textos escolares, la formación y capacitación de los maestros y las estrategias para mejorar la cobertura educativa.

Revisión de planillas