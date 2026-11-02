Educación busca recuperar la matrícula de 2025 y alcanzar dos millones de alumnos en 2027

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación (Seduc) ordenó a los directores de centros escolares desarrollar campañas de promoción de matrícula durante noviembre, diciembre y enero de 2027, con el propósito de incorporar a más alumnos al sistema educativo. La instrucción forma parte de los lineamientos estratégicos para el cierre del año lectivo, que también establecen como prioridad aumentar la matrícula para alcanzar los dos millones de estudiantes en 2027. Asimismo, el viceministro de Educación, Dennis Cáceres, dispuso que todos los centros educativos actualicen de inmediato sus registros en el Sistema de Administración de Centros Educativos (Sace). "Se instruye de carácter urgente y obligatorio que todos los centros educativos suban de inmediato los datos de la matrícula al Sace. Esta acción es prioritaria, ya que nos encontramos a tan solo 2,600 estudiantes de superar con éxito el registro de la matrícula de 2025", establece un comunicado emitido este lunes 2 de noviembre.

De acuerdo al Sistema Integrado de Información Educativa de la Seduc, hasta este lunes se registraba una matrícula de 1,838,655 estudiantes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Es decir, aún faltan 2,637 estudiantes para alcanzar la matrícula del año pasado, que fue de 1,841,292. Desde el comienzo del año escolar, las autoridades educativas tenían como meta matricular dos millones de alumnos; sin embargo, la matrícula de este año no alcanza ni la del año pasado. En cuanto a las actividades académicas, las autoridades educativas recordaron que noviembre debe desarrollarse conforme a los lineamientos establecidos para finalizar el calendario escolar. Las autoridades también pidieron a los padres de familia acompañar a sus hijos durante las últimas evaluaciones, debido a que este año solamente tendrán una oportunidad para recuperar las asignaturas reprobadas. “Les estamos pidiendo a los padres de familia y a los encargados de los estudiantes que acompañen a sus hijos para que tengan éxito en las últimas evaluaciones. Es importante recordarles que solo hay una recuperación cuando los estudiantes han reprobado las asignaturas”, expresó Cáceres. La Seduc también solicitó a los docentes garantizar el reforzamiento oportuno y aplicar las evaluaciones finales con justicia.