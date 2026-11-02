Abren votaciones de Miss Universo 2026: ¿cómo votar por Luisa Pineda?

La organización de Miss Universo 2026 confirmó que las votaciones para la edición 2026 ya están abiertas, y que la candidata que acumule mayor cantidad de votos del público tendrá un lugar asegurado entre las 30 finalistas. ¿Cómo votar por Luisa Pineda, la representante de Honduras? A continuación te detallamos cómo hacerlo.
Para votar por la bella hondureña solo tienes que ingresar al sitio web: missuniverseorg.com/vote
Al ingresar al enlace, automáticamente se te desplegará el listado de las candidatas oficiales con su respectiva fotohgrafía, entre ellas la de Luisa Pineda.
El proceso es súper sencillo, bastará con que des clic sobre la fotografía de la candidata para que se le acredite un voto diario sin costo.
Al votar por tu candidata preferida aparecerá sobre su imagen el sello de "My Choice".
Para los que deseen darle un impulso mayor a la hermosa representante de Honduras, pueden elegir entre siete opciones de paquetes que se pagan con tarjeta de crédito o débito en la misma plataforma.
Nueve votos cuestan 0.99 centavos de dólar y 45 votos, 4.99 dólares. Por 120 votos se pagan 9.99 dólares y por 255 votos, 19.99 dólares.
Los paquetes más grandes incluyen 660 votos por 49.99 dólares y 1,350 votos por 99.99 dólares. La opción más alta es de 3,000 votos a un precio de 199.99 dólares.
Antes de ingresar tus datos y realizar algún pago, se recomienda que confirmes que el enlace corresponda a la página oficial del certamen.
Además de apoyar a las candidatas a clasificar a las semifinales, los fanáticos podrán apoyarlas en las categorías de Mejor Traje de Gala, Mejor Traje de Baño y Mejor Traje Nacional, según la información proporcionada.
La apertura de las votaciones forma parte de la Crown Season, una etapa previa a la gala final que permite a los seguidores involucrarse en las actividades del certamen y respaldar a las representantes de sus respectivos países.
Las actividades oficiales de la edición 75 de Miss Universo comenzarán a partir del 8 de noviembre en Puerto Rico, donde las delegadas participarán en varias actividades. La gran gala será el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde la ganadora del certamen recibirá la corona de manos de la actual reina de belleza Fátima Bosch.