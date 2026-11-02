Abren votaciones de Miss Universo 2026: ¿cómo votar por Luisa Pineda?

Las actividades oficiales de la edición 75 de Miss Universo comenzarán a partir del 8 de noviembre en Puerto Rico, donde las delegadas participarán en varias actividades. La gran gala será el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde la ganadora del certamen recibirá la corona de manos de la actual reina de belleza Fátima Bosch.