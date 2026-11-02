¿Quiénes son las favoritas de Osmel Sousa en Miss Universo 2026?

Colombia llevará a María Alejandra López Pérez, ingeniera industrial de 32 años nacida en Pereira. Fue coronada el 10 de octubre en Barranquilla tras más de una década en certámenes. En 2021 fue primera finalista de Miss Universe Colombia y en 2023 segunda finalista de Miss Grand International. En su discurso final dijo “Quiero que el mundo y el universo conozcan la mujer que soy, humilde, una mujer entregada, una mujer amante a su familia, de su país, amante de servir”.