¿Quiénes son las favoritas de Osmel Sousa en Miss Universo 2026?

Osmel Sousa, conocido como el zar de la belleza, ha dado a conocer su preselección de 11 candidatas para la 75.ª edición de Miss Universo, que se celebrará el martes 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.
El preparador de reinas sitúa en el primer grupo a Venezuela, Puerto Rico, Colombia, Francia, Chile y Filipinas, a las que atribuye grandes posibilidades de alcanzar la final. Como candidaturas con opciones añade a Brasil, Cuba, Nicaragua, España y Etiopía.
Sousa sostiene que el certamen no depende solo del aspecto físico y que la futura reina debe ser una mujer preparada.
Venezuela estará representada por Clara Vegas Goetz, de 23 años, modelo y actriz con estudios de artes escénicas. Ganó el Miss Venezuela por el estado Miranda y se impuso a María Evangelista Alayón, del estado Amazonas. Su madre, Andreína Goetz, obtuvo el mismo título en 1990, por lo que es la primera vez que madre e hija lo logran.
Colombia llevará a María Alejandra López Pérez, ingeniera industrial de 32 años nacida en Pereira. Fue coronada el 10 de octubre en Barranquilla tras más de una década en certámenes. En 2021 fue primera finalista de Miss Universe Colombia y en 2023 segunda finalista de Miss Grand International. En su discurso final dijo “Quiero que el mundo y el universo conozcan la mujer que soy, humilde, una mujer entregada, una mujer amante a su familia, de su país, amante de servir”.
Puerto Rico, anfitrión de la gala, competirá con Jennifer Barreto, de 27 años. Posee maestrías en Psicología y en Trabajo Social Clínico y trabaja como especialista en prevención para el Departamento de Defensa del Ejército de Estados Unidos. Está casada y es madre de una niña de siete años.
Chile contará con Dominga López, periodista de 23 años y licenciada en Comunicación Social por la Universidad del Desarrollo. Representa a Viña del Mar y tiene formación en teatro y experiencia en campañas de modelaje.
Filipinas participará con Bea Millan-Windorski, de 23 años, coronada el 2 de mayo. Se graduó en Estudios Internacionales e Historia en la Universidad de Wisconsin-Madison. Sucede a Ahtisa Manalo, que fue tercera en el certamen mundial.
Francia, incluida entre las candidaturas con opciones, eligió en octubre a Garance Authié, de 22 años, nacida en París y con un máster en Gestión y Finanzas en Londres. La designación corresponde al nuevo comité Miss Universe France, creado después de que la organización de Miss Francia anunciara en mayo que no concurriría a la edición.