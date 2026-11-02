  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Luisa Pineda parte rumbo a Puerto Rico para conquistar la corona de Miss Universo 2026

La reina hondureña salió ayer rumbo a San Juan, donde competirá en Miss Universo con el reto de romper una sequía histórica de 71 años para el país

  • Actualizado: 02 de noviembre de 2026 a las 10:51
Luisa Pineda parte rumbo a Puerto Rico para conquistar la corona de Miss Universo 2026
1 de 10

La hondureña Luisa Pineda salió ayer hacia Puerto Rico, isla que será sede de la 75.ª edición de Miss Universo. La final se celebrará el martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, y allí la Miss Honduras Universo 2026 intentará devolver a su país una clasificación que no llega desde 1955.

 Foto: Instagram | @luisapineda.b y @villatoroproducciones
Luisa Pineda parte rumbo a Puerto Rico para conquistar la corona de Miss Universo 2026
2 de 10

Su despedida se vivió con música en el aeropuerto Ramón Villeda Morales.

 Foto: Instagram | @luisapineda.b y @villatoroproducciones
Luisa Pineda parte rumbo a Puerto Rico para conquistar la corona de Miss Universo 2026
3 de 10

A través de redes sociales, la reina de belleza de 26 años describió la salida con la bandera de su país como "un orgullo que no se puede describir con palabras".

Foto: Instagram | @luisapineda.b y @villatoroproducciones
Luisa Pineda parte rumbo a Puerto Rico para conquistar la corona de Miss Universo 2026
4 de 10

La organización Miss Honduras Universo también le deseó buen viaje y agradeció a los patrocinadores que respaldan su camino.

 Foto: Instagram | @luisapineda.b y @villatoroproducciones
Luisa Pineda parte rumbo a Puerto Rico para conquistar la corona de Miss Universo 2026
5 de 10

Pineda, originaria de Río Lindo, en Yojoa, Cortés, y licenciada en Administración de Empresas Turísticas se coronó el pasado 11 de septiembre en San Pedro Sula con la banda de San Francisco de Yojoa.

Foto: Instagram | @luisapineda.b y @villatoroproducciones
Luisa Pineda parte rumbo a Puerto Rico para conquistar la corona de Miss Universo 2026
6 de 10

Recibió la corona de manos de Alejandra Fuentes, su antecesora, y superó en la recta final a Anaís Vargas, de Valle, y a Kat Sarmiento, de Copán.

 Foto: Instagram | @luisapineda.b y @villatoroproducciones
Luisa Pineda parte rumbo a Puerto Rico para conquistar la corona de Miss Universo 2026
7 de 10

La gala contó con Fátima Bosch, actual Miss Universo, como invitada de honor.

 Foto: Instagram | @luisapineda.b
Luisa Pineda parte rumbo a Puerto Rico para conquistar la corona de Miss Universo 2026
8 de 10

El título llegó en su segundo intento. En 2025 había competido por San Pedro Sula y terminó como primera finalista, resultado que la dejó a un paso de la banda que hoy lleva.

Foto: Instagram | @luisapineda.b
Luisa Pineda parte rumbo a Puerto Rico para conquistar la corona de Miss Universo 2026
9 de 10

El Nuevo Día informó que la mayoría de las candidatas aterrizará el 7 de noviembre en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, en Carolina. La agenda previa incluye una bienvenida oficial el 11 de noviembre en Aguadilla.

 Foto: Instagram | @luisapineda.b
Luisa Pineda parte rumbo a Puerto Rico para conquistar la corona de Miss Universo 2026
10 de 10

Después vendrán el desfile de trajes típicos, el 21 de noviembre, y la competencia preliminar, el 22. La noche final será el 24, cuando Fátima Bosch coronará a su sucesora.

 Foto: Instagram | @luisapineda.b
Cargar más fotos