Luisa Pineda parte rumbo a Puerto Rico para conquistar la corona de Miss Universo 2026

La hondureña Luisa Pineda salió ayer hacia Puerto Rico, isla que será sede de la 75.ª edición de Miss Universo. La final se celebrará el martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, y allí la Miss Honduras Universo 2026 intentará devolver a su país una clasificación que no llega desde 1955.