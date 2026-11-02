"No es un psicópata": la defensa de Russell Brand, ante el jurado

El abogado defensor de Russell Brand, Ian Winter KC, afirmó este lunes ante el tribunal de Southwark, en Londres, que las informaciones sobre la conducta sexual del humorista publicadas en 2023 "envenenaron los pozos" de la justicia. Lo hizo durante su alegato final en el juicio contra el artista británico, de 51 años.
Winter se refirió al documental de Dispatches, de Channel 4, y a los reportajes de The Times y The Sunday Times. Según sostuvo, esas publicaciones llevaron a las mujeres a presentar acusaciones con posterioridad y, en su opinión, se difundieron con la intención de que "otras personas dieran un paso al frente" y denunciaran a Brand. También habló de "monstruosos retrasos" en las denuncias ante la policía.
Brand está acusado de siete delitos, entre ellos violación y agresión sexual, contra seis mujeres en hechos que abarcan diez años a partir de 1999.
Se enfrenta a tres cargos de violación y tres de agresión sexual. Una acusación de atentado contra el pudor se modificó por la de intento de atentado contra el pudor. El humorista se ha declarado inocente de todos los cargos.
Ante el jurado, Winter cuestionó por qué se acusa a Brand de "solo tres violaciones en diez años" entre todas las mujeres con las que mantuvo relaciones sexuales.
El abogado calificó de "extremadamente curioso" que únicamente tres de ellas afirmen no haber consentido, y planteó al jurado si puede estar seguro de que Brand violó a tres de las muchas mujeres con las que tuvo relaciones voluntarias.
Winter sostuvo que Brand mantuvo "una cantidad inmensa de sexo" y que nada de ello fue ilegal. "Llevar una vida muy promiscua es perfectamente lícito, por moralmente reprobable que pueda parecerles", dijo, antes de añadir que esa cuestión es irrelevante para su decisión. El letrado destacó además que las tres denunciantes de violación describieron a Brand como una persona "normal" después de los presuntos hechos. A su juicio, eso no puede ocurrir si es culpable, y afirmó que el humorista creía que había consentimiento. Aseguró que no hay pruebas de que sea "una especie de psicópata que viola y lo considera normal".
La acusación más antigua se remonta a 1999. Una mujer denuncia que Brand la violó tras una actuación en un espectáculo de cabaré durante la conferencia del Partido Laborista en Bournemouth. Según su testimonio, el cómico le dejó su dirección de correo electrónico y le preguntó si lo estaba disfrutando.
La defensa puso en duda ese relato. Winter afirmó que la denunciante no era una mujer ingenua ni frágil y que habría que ser psicópata para preguntar algo así durante una violación. Según el abogado, Brand declaró que intentaba complacerla, sin conseguirlo. Winter añadió que los violadores no buscan agradar a sus víctimas y que Brand respeta la negativa de una mujer, pues busca "aprobación y adoración", asegura The Guardian.
La fiscal, Riel Karmy-Jones KC, rechazó el viernes que el impacto de las informaciones de 2023 hubiera llevado a seis mujeres a "inventar, reimaginar, recaracterizar o reformular" sus encuentros con el humorista. El juicio continúa.