"No es un psicópata": la defensa de Russell Brand, ante el jurado

Winter sostuvo que Brand mantuvo "una cantidad inmensa de sexo" y que nada de ello fue ilegal. "Llevar una vida muy promiscua es perfectamente lícito, por moralmente reprobable que pueda parecerles", dijo, antes de añadir que esa cuestión es irrelevante para su decisión. El letrado destacó además que las tres denunciantes de violación describieron a Brand como una persona "normal" después de los presuntos hechos. A su juicio, eso no puede ocurrir si es culpable, y afirmó que el humorista creía que había consentimiento. Aseguró que no hay pruebas de que sea "una especie de psicópata que viola y lo considera normal".