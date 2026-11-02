Choluteca tendrá una feria de empleo: requisitos, fecha, horario y lugar del evento

Choluteca, Honduras.- Las personas que buscan una oportunidad laboral en la zona sur del país tendrán una nueva opción para acercarse a posibles empleadores, luego de que el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) anunciara una feria de empleo en el departamento de Choluteca. La jornada está programada para el viernes 6 de noviembre, con un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y reunirá a ciudadanos que buscan incorporarse al mercado laboral hondureño. Dicha actividad se desarrollará en la Gran Terminal del Pacífico, donde los asistentes podrán conocer las opciones de trabajo y presentar su perfil profesional ante las empresas participantes.

¿Qué requisitos debes cumplir para participar?

De acuerdo con la información difundida por Infop, uno de los documentos indispensables que deben llevar los interesados es su currículum vitae actualizado.

🚀 ¡Gran Feria de Empleo en Choluteca! 💼Atrévete a crecer, descubre nuevas oportunidades y da el siguiente paso hacia tu futuro. ¡Tu mejor versión está por venir!📍 Gran Terminal del Pacífico, Choluteca.Te esperamos! 🙌#FeriaDeEmpleo #Choluteca #OportunidadesLaborales https://t.co/Xq9HThfyHj — INFOP (@infopoficial) November 1, 2026

Este documento permitirá a las empresas conocer la formación académica, experiencia laboral, habilidades y datos de contacto de cada aspirante. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Por ello, se recomienda revisar la información incluida en la hoja de vida antes de asistir y asegurarse de que los datos personales y profesionales estén completos y vigentes. La convocatoria no detalla requisitos académicos específicos ni establece una lista de documentos adicionales obligatorios para participar en la jornada.

¿Cómo aprovechar la feria de empleo?

Las personas interesadas pueden presentarse directamente en la Gran Terminal del Pacífico durante el horario establecido, llevando varias copias de su currículum vitae para entregarlas a las empresas que deseen.

También es recomendable identificar las áreas de trabajo de mayor interés y preparar información sobre la experiencia y las habilidades que pueden aportar a los puestos disponibles.



Otra opción

Adicionalmente, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (Setrass) anunció otra jornada de intermediación laboral en Puerto Cortés, departamento de Cortés, como parte de las iniciativas para acercar a los hondureños a nuevas oportunidades de trabajo.

📅 Martes 3 de noviembre de 2026 🗓️ 🕘 9:00 a. m. a 3:00 p. m. ⏰ 📍 Colegio de Abogados de Puerto Cortés, barrio San Martín, 8 y 9 avenida, 9 calle. 🏛️ 📄 ¡Prepará tu currículum!. 📝✅ #UnGobiernoQueHace🇭🇳 — Secretaría de Trabajo y Seguridad Social HN (@Trabajo_hn) October 30, 2026

Esta actividad fue programada para este martes 3 de noviembre en el Colegio de Abogados de Puerto Cortés, ubicado en el barrio San Martín, entre la octava y novena avenida, con un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

De acuerdo con la información divulgada por la institución, la feria contempló al menos 35 vacantes en diferentes áreas, entre ellas atención al cliente, ventas, contabilidad, administración, cocina, mecánica, electricidad industrial y operación de maquinaria pesada.