¿Tiene problemas con el agua o detectó una fuga? Así puede reportarlos a la UMAPS

Tegucigalpa, Honduras.- Los capitalinos pueden reportar fugas de agua potable, problemas de suministro y desperdicio del recurso a través de la herramienta digital MDC en tus manos, que permite comunicar estas incidencias a la Alcaldía del Distrito Central. El gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Raúl Lanza, informó que la herramienta ya ha recibido más de 1,000 reportes relacionados con el servicio de agua en la capital. “Ante la emergencia hídrica es importante que la ciudadanía reporte los problemas relacionados con el servicio del agua. A través de ‘MDC en tus manos’ UMAPS ha recibido más de 1,000 tickets que permiten canalizar estas solicitudes”, explicó.

Entre los reportes más frecuentes figuran los problemas en el suministro, las fugas en tuberías y el desperdicio del vital líquido. Las denuncias se han atendido en distintos sectores, entre ellos, las colonias Florencia Norte y Hato de Enmedio.

¿Cómo reportar una fuga o falta de agua?

Los vecinos pueden comunicar la incidencia por medio de MDC en tus manos, a través del número de WhatsApp: +504 8942-4892. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, las autoridades también proporcionaron los siguientes números de teléfono: 9408-3544 y 9398-7054. Ambos son exclusivos para denuncias o reportes relacionados con el servicio de agua. Para facilitar la atención, es importante que el usuario describa el problema y comparta la ubicación exacta del lugar donde ocurre, para que el personal encargado pueda identificar el punto afectado y posteriormente movilizarse.

Crisis hídrica