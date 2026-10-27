Limpian cementerios y anuncian seguridad y alfombras para el Día de los Difuntos

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) intensifica las labores de limpieza en los cementerios municipales de Tegucigalpa y Comayagüela para recibir a miles de hondureños que visitarán a sus seres queridos el 1 y 2 de noviembre, en el marco de las conmemoraciones del Día de los Difuntos.
Los trabajos comenzaron hace más de dos meses y están a cargo de la Gerencia de Microempresas, que mantiene a 70 personas dedicadas a la limpieza de estos espacios, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para las familias que llegarán a rendir homenaje a sus fallecidos.
“Este trabajo lleva ya más de dos meses, con 70 personas trabajando en todo el Cementerio General. No solo estamos trabajando aquí, sino también en los cinco cementerios municipales”, explicó Denovan Galicia, gerente de Microempresas de la AMDC.
Entre los camposantos intervenidos se encuentran el Cementerio General, el del Durazno, el Divino Paraíso, el de Los Ángeles y El Sipile.
Las cuadrillas se encargan de retirar maleza, limpiar las áreas verdes y despejar las cunetas, como parte de los preparativos para recibir a las familias durante las jornadas de mayor afluencia de visitantes.
“El señor alcalde, Juan Diego Zelaya, nos instruyó que dejáramos completamente limpios cada uno de los cementerios para que las personas puedan visitar a sus muertos y ofrendar a sus difuntos en un espacio limpio y en un ambiente agradable”, manifestó Galicia.
Las autoridades municipales esperan una importante movilización de personas durante el fin de semana, especialmente en los camposantos que tradicionalmente reciben a más familiares.
“Esperamos alrededor de 10,000 a 12,000 personas, dependiendo del cementerio. Creo que los más visitados son el Cementerio General y el Divino Paraíso”, detalló.
Además de las labores de aseo, la Alcaldía anunció que habrá seguridad y actividades para quienes acudan a los cementerios. La intención es que las familias puedan recorrer las instalaciones y realizar sus homenajes sin mayores inconvenientes.
“Desde el viernes 30 de octubre ya estará habilitado este cementerio para que las personas puedan visitarlo sin ningún inconveniente. Habrá estacionamiento y, sobre todo, bastante seguridad, que es lo primordial”, aseguró Galicia.
Como parte de las actividades conmemorativas, el sábado se elaborarán alfombras de aserrín en el Cementerio General. La iniciativa busca acompañar las visitas con expresiones artísticas y espacios preparados para recordar a los familiares fallecidos.
“Son alfombras de aserrín que se elaborarán el sábado, un excelente trabajo que ha hecho Ericka Martínez como administradora de este Cementerio General”, señaló el funcionario al destacar la coordinación entre la administración del camposanto.
A estas acciones se suma la instalación de alumbrado para mejorar la iluminación durante la noche. La administración del cementerio, encabezada por Ericka Martínez, trabaja junto con la Gerencia de Microempresas en el acondicionamiento de las instalaciones.
Galicia invitó a los capitalinos y a la población hondureña en general a visitar los camposantos durante las fechas conmemorativas y participar en las actividades programadas.
El Cementerio General, ubicado en Tegucigalpa, destaca no solo por la cantidad de personas que recibe, sino también por su valor histórico, debido a que en sus instalaciones descansan los restos de diversas personalidades hondureñas.