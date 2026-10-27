Jay-Z actuará en el medio tiempo del Super Bowl 2027

California, Estados Unidos.- El Super Bowl 2027 ya tiene al artista que pondrá la nota musical en el medio tiempo: Jay-Z. NFL, Roc Nation y Apple Music hicieron el anuncio y reconocieron la trayectoria del cantante estadounidense, que acumula tres décadas de trabajo musical. El espectáculo que tendrá lugar el 14 de febrero de 2027 en la edición LXI del Super Bowl, tendrá como escenario el SoFi Stadium de Inglewood, California, y podrá verse a través de ABC, ESPN y Disney+, además de estar disponible en dispositivos móviles mediante NFL+.

Una colaboración de años

La noticia de Jay-Z como el protagonista del show del medio tiempo del evento deportivo más importante del fútbol americano, se convierte en un giro interesante, puesto que el rapero desde su compañía Roc Nation ha trabajado con la NFL desde 2019 precisamente en la selección y producción del artista y espectáculo musical del encuentro. "Desde Reasonable Doubt hasta estar en el escenario del medio tiempo del Super Bowl, este ha sido un viaje. Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo. Este camino sigue siendo un sueño hecho realidad", expresó Jay-Z en un comunicado, en referencia a su álbum debut, publicado en 1996. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para Roger Goodell, comisionado de la NFL, desde que comenzó su alianza con Roc Nation se esperaba que el artista ocupara ese lugar en algún momento: "Cuando llegamos por primera vez a un acuerdo con Roc Nation para producir el espectáculo, solo tenía una petición: que Jay-Z subiera al escenario algún día, cuando sintiera que era el momento adecuado", afirmó. Desde Apple, también se reconoció la influencia del rapero en la cultura musical del mundo, y celebraron que finalmente haya decidido que este era el mejor momento para actuar en el show.

Un show para celebrar