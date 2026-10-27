Fichajes: "Muma" Bernárdez vuelve a Honduras y Diego Vázquez revela si entrenaría a Olimpia

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. "Muma" Bernárdez vuelve a territorio catracho, Platense con nuevo DT y Diego Vázquez revela si entrenaría a Olimpia.
El delantero hondureño Exon Arzú podría salir del Carabobo de Venezuela en diciembre. En las últimas semanas no ha tenido participación y su entorno valora buscar nuevos aires.
Rodrigo Gómez habló sobre su futuro con Motagua: “Yo soy muy profesional. A los demás equipos que han querido ficharme se lo hice saber a Emilio de la mejor manera. Esa propuesta se la volveré a plantear en diciembre. Yo en Honduras seguiré jugando”, sostuvo.
Platense hizo oficial la salida de Raúl Cáceres como su técnico tras los malos resultados. En el conjunto escualo se dio una revolución desde su junta directiva.
Platense hizo oficial la designación de Reynaldo Tilguath como su nuevo DT y Marlon Peña como asistente técnico.
La nueva junta directiva de Platense también hizo oficial que Victor "Muma" Bernárdez será el nuevo gerente deportivo del conjunto porteño.
Real España está a la espera que el colombiano Andrés Salazar pueda ser inscrito. La Liga Nacional le pasó el caso a la Federación de Fútbol de Honduras. Real España lo anunció alegando que era agente libre.
Diego Vázquez no descartó dirigir en algún momento de su carrera a Olimpia: "Estoy muy cómodo en Alianza ahora, pero ya se lo dije a otro colega, si en un país hay diez equipos y pocos grandes, los profesionales tenemos complicado cortar clubes indeterminadamente. En futuro veremos qué pasa", declaró.
Yustin Arboleda estaría viviendo sus últimos partidos con la camiseta de Olimpia. La directiva ya habría decidido que el colombiano no continuará en el club el siguiente certamen alegando que su ciclo se ha cumplido.
Antony "Choco" Lozano finalmente definirá su nuevo club en el mes de diciembre. De momento se encuentra en Estados Unidos y su prioridad es seguir en el extranjero.