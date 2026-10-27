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Filtran quién sería el primer fichaje de Real Madrid para la próxima temporada e impacta

El jugador fue una pieza importante de la selección argentina, campeona del mundo en Qatar 2022 y de la Copa América en 2021 y 2024

  • Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 15:35
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Real Madrid comienza a moverse para reforzar su plantilla y revelan que amigo de Messi será fichaje para la próxima temporada.

Fotos: Cortesía.
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El Real Madrid prepara una posible reestructuración de su mediocampo de cara a la próxima temporada.
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La directiva blanca buscaría incorporar un futbolista capaz de liderar el centro del campo.
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Entre los nombres que han surgido aparece un internacional argentino que destaca en el fútbol europeo.
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El conjunto madridista estaría interesado en reforzar esa zona con un jugador de experiencia y Mourinho ya dio el visto bueno.
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Según información atribuida a Sky Sport, el club blanco tendría en la mira a un centrocampista que reúne esas características y el indicado sería Alexis Mac Allister.
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El argentino, de 27 años, sobresale por su capacidad para participar tanto en ataque como en defensa.
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Su visión de juego le permite conectar con sus compañeros y contribuir a la creación de oportunidades.
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Además, su intensidad física y su lectura táctica serían aspectos valorados para fortalecer al equipo.
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La posible operación respondería a la intención de encontrar un nuevo referente para la medular madridista.
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Mourinho consideraría que el futbolista podría aportar personalidad y estabilidad en una zona clave del terreno de juego.
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Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado una oferta formal ni un acuerdo para concretar su llegada.
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El futuro de Mac Allister dependerá de cómo avance el supuesto interés y de las decisiones que tome el Real Madrid en el próximo mercado de fichajes.
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Alexis Mac Allister comenzó su carrera profesional en Argentinos Juniors y posteriormente pasó a Boca Juniors, antes de dar el salto al fútbol inglés.
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En 2020 llegó al Brighton, donde se consolidó en la Premier League y destacó por su calidad técnica y su capacidad para llegar al área rival.
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En 2023 fichó por el Liverpool, equipo con el que conquistó la Premier League en la temporada 2024-2025, además de convertirse en una pieza importante de la selección argentina, campeona del mundo en Qatar 2022 y de la Copa América en 2021 y 2024.
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