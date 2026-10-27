Revelan el verdadero motivo por el cual Lamine Yamal no ganó el Balón de Oro y señalan culpable

France Football confiesa quién fue el culpable de que Lamine Yamal no ganara el Balón de Oro 2026 e impacta a todos.
La elección del Balón de Oro 2026 sigue generando debate tras conocerse nuevos detalles sobre la votación.
Lamine Yamal terminó en el tercer lugar, por detrás de Harry Kane y Kylian Mbappé.
Vincent Garcia, director editorial de France Football, reveló que Rodri pudo haber perjudicado las opciones del joven delantero.
Según Garcia, la división de votos entre los futbolistas españoles influyó en la elección del ganador.
Algunos periodistas votaron por Lamine Yamal, mientras que otros respaldaron a Rodri.
El mediocampista español finalizó en la cuarta posición de la clasificación del Balón de Oro.
“Creo que Rodri le quitó votos a Lamine en esta votación”, reconoció Garcia en declaraciones a L'Équipe.
El responsable de France Football explicó que España destacó más por su rendimiento colectivo que por una figura individual dominante.
Esta situación habría dificultado que un solo futbolista español concentrara el respaldo de los periodistas.
Lamine Yamal buscaba convertirse en el ganador más joven de la historia del Balón de Oro, pero finalmente no pudo conseguirlo.
Por su parte, Harry Kane se quedó con el prestigioso galardón tras superar a Kylian Mbappé en una votación muy ajustada.
Garcia reveló que la diferencia entre ambos fue inferior a los 41 puntos que separaron a Rodri y Vinícius Júnior en 2024.
Mbappé estuvo al frente del recuento durante buena parte del proceso, pero terminó siendo superado por el delantero del Bayern Múnich.
A pesar de quedar fuera de los dos primeros puestos, Yamal conquistó su tercer Trofeo Kopa consecutivo, un reconocimiento a su talento y juventud.