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Revelan el verdadero motivo por el cual Lamine Yamal no ganó el Balón de Oro y señalan culpable

A pesar de quedar fuera de los dos primeros puestos, Yamal conquistó su tercer Trofeo Kopa consecutivo

  • Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 15:15
Revelan el verdadero motivo por el cual Lamine Yamal no ganó el Balón de Oro y señalan culpable
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France Football confiesa quién fue el culpable de que Lamine Yamal no ganara el Balón de Oro 2026 e impacta a todos.

Fotos: Cortesía.
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La elección del Balón de Oro 2026 sigue generando debate tras conocerse nuevos detalles sobre la votación.
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Lamine Yamal terminó en el tercer lugar, por detrás de Harry Kane y Kylian Mbappé.
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Vincent Garcia, director editorial de France Football, reveló que Rodri pudo haber perjudicado las opciones del joven delantero.
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Según Garcia, la división de votos entre los futbolistas españoles influyó en la elección del ganador.
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Algunos periodistas votaron por Lamine Yamal, mientras que otros respaldaron a Rodri.
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El mediocampista español finalizó en la cuarta posición de la clasificación del Balón de Oro.
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“Creo que Rodri le quitó votos a Lamine en esta votación”, reconoció Garcia en declaraciones a L'Équipe.
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El responsable de France Football explicó que España destacó más por su rendimiento colectivo que por una figura individual dominante.
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Esta situación habría dificultado que un solo futbolista español concentrara el respaldo de los periodistas.
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Lamine Yamal buscaba convertirse en el ganador más joven de la historia del Balón de Oro, pero finalmente no pudo conseguirlo.
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Por su parte, Harry Kane se quedó con el prestigioso galardón tras superar a Kylian Mbappé en una votación muy ajustada.
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Garcia reveló que la diferencia entre ambos fue inferior a los 41 puntos que separaron a Rodri y Vinícius Júnior en 2024.
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Mbappé estuvo al frente del recuento durante buena parte del proceso, pero terminó siendo superado por el delantero del Bayern Múnich.
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A pesar de quedar fuera de los dos primeros puestos, Yamal conquistó su tercer Trofeo Kopa consecutivo, un reconocimiento a su talento y juventud.
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