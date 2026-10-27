Jugador colombiano sorprende al anunciar relación con mujer 20 años mayor que él

Vaya sorpresa la que se ha dado en el mundo del fútbol. Jugador colombiano es noticia luego de anunciar una relación con una dama de 20 años mayor que él. Ella se pronunció.
El futbolista colombiano Jáminton Campaz, de 26 años, acapara la atención en Argentina por su relación sentimental con una mujer de 46 años, con quien oficializó su romance en redes sociales.
El atacante colombiano fue uno de los nombres vinculados al América durante el último mercado de fichajes. Sin embargo, las negociaciones entre el club mexicano y Rosario Central no llegaron a buen puerto.
Jáminton Campaz presionó para concretar su llegada al América, pero el traspaso nunca se materializó. El delantero tuvo que permanecer en Rosario Central, equipo con el que mantiene contrato.
La frustración por no llegar al América llevó a Campaz a declararse en huelga y despedirse de sus compañeros. Después de dos días de rebeldía, el futbolista pidió disculpas a la institución y al plantel.
Tras superar el conflicto por su frustrado fichaje, el colombiano volvió a entrenar y recuperó protagonismo con Rosario Central, conjunto con el que conquistó la Supercopa Internacional.
Gisela Gordillo, de 46 años, se convirtió en noticia por su relación con Jáminton Campaz. La pareja hizo pública su relación a través de las redes sociales, despertando numerosos comentarios.
La diferencia de edad entre Campaz y Gordillo generó controversia en las redes sociales. El futbolista tiene 26 años, mientras que su pareja tiene 46, una situación que provocó opiniones divididas entre los usuarios.
La relación entre el delantero de Rosario Central y Gisela Gordillo trascendió el ámbito deportivo. Su historia sentimental ganó notoriedad por la diferencia de edad y la exposición pública de ambos.
Ante los cuestionamientos por su relación con Campaz, Gordillo publicó un video en redes sociales para defender su derecho a mantener una relación sentimental con un hombre más joven, al considerar que ambos son adultos.
Gordillo cuestionó los prejuicios sociales sobre las mujeres que mantienen relaciones con hombres menores. También señaló la diferencia de trato respecto a los hombres que salen con mujeres mucho más jóvenes.
El atacante colombiano volvió a los titulares por su vida sentimental después de protagonizar una polémica por su intento de fichar por el América. Ahora, su relación con Gisela Gordillo lo mantiene en el foco de los medios argentinos.